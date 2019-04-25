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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8071807280738074
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:20

  MASolomko написав:
  Mathias написав:Сертификаты оффлайновые, которые на кассах продаются =)
Несколько сертификатов в одном чеке могут быть?

Можуть, як і будь-який товар, навіть різних номіналів...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:05

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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:19

А кто-нибудь уже смотрел "бета-версию" в Приват24? Что-то мне стремно туда заходить...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:36

Re: Приватбанк

Искатель написав:А кто-нибудь уже смотрел "бета-версию" в Приват24? Что-то мне стремно туда заходить...
В чем боязнь?
Для беты работает стабильно, есть небольшие баги, но вроде исправляют.
anis
 
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  #<1 ... 8071807280738074
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