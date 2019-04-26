RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8072807380748075>
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:20

  MASolomko написав:
  Mathias написав:Сертификаты оффлайновые, которые на кассах продаются =)
Несколько сертификатов в одном чеке могут быть?

Можуть, як і будь-який товар, навіть різних номіналів...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1529
З нами з: 10.12.07
Подякував: 117 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:05

Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26249
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1844 раз.
Подякували: 2031 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:19

А кто-нибудь уже смотрел "бета-версию" в Приват24? Что-то мне стремно туда заходить...
Искатель
 
Повідомлень: 2636
З нами з: 22.02.16
Подякував: 390 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:36

Re: Приватбанк

Искатель написав:А кто-нибудь уже смотрел "бета-версию" в Приват24? Что-то мне стремно туда заходить...
В чем боязнь?
Для беты работает стабильно, есть небольшие баги, но вроде исправляют.
anis
 
Повідомлень: 1839
З нами з: 22.11.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:20

  Искатель написав:
  andreyiskra написав:
  Искатель написав:И с сегодняшнего дня по 1.05.19 включительно все продукты покупаем только кредиткой "Привата".

Я так понимаю кредитными можно тоже платить?

Кредитными не можно, а нужно платить :)
Главное не перепутать магазин.

А если на кредитной карте только "свои" деньги (не кредитные), не засчитается?
lag1lag11
 
Повідомлень: 32
З нами з: 17.03.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:26

  lag1lag11 написав:
  Искатель написав:И с сегодняшнего дня по 1.05.19 включительно все продукты покупаем только кредиткой "Привата".
А если на кредитной карте только "свои" деньги (не кредитные), не засчитается?

Засчитается, годятся любые грн-Мастер, за бесконтакт-оплату = 5%, за др. оплату = 2%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28049
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2259 раз.
Подякували: 3256 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:50

Re: Приватбанк

кто не успел, тот опоздал, в онлайн валюту поменяли, на 26.73
тарасов
 
Повідомлень: 286
З нами з: 20.03.14
Подякував: 63 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:17

  тарасов написав:кто не успел, тот опоздал, в онлайн валюту поменяли, на 26.73

Це знову якийсь прихований курс про який можна дізнатися уже по факту? У мене П24 при вході показує 26.596. Куки/кеш скинуті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3157
З нами з: 18.08.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:25

klug
сначала курс показывает правильный, но когда начинаешь покупать, то уже другой...
тарасов
 
Повідомлень: 286
З нами з: 20.03.14
Подякував: 63 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:38

  тарасов написав:klug
сначала курс показывает правильный, но когда начинаешь покупать, то уже другой...

Наперсточники!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3157
З нами з: 18.08.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8072807380748075>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleksmih, lel, novichok і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70477)
26.04.2019 22:13
EximBonus Bot (301)
26.04.2019 22:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.