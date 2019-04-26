Можуть, як і будь-який товар, навіть різних номіналів...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:20
Можуть, як і будь-який товар, навіть різних номіналів...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:05
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:19
А кто-нибудь уже смотрел "бета-версию" в Приват24? Что-то мне стремно туда заходить...
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:36
Re: Приватбанк
В чем боязнь?
Для беты работает стабильно, есть небольшие баги, но вроде исправляют.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:20
А если на кредитной карте только "свои" деньги (не кредитные), не засчитается?
Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:26
Засчитается, годятся любые грн-Мастер, за бесконтакт-оплату = 5%, за др. оплату = 2%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:50
Re: Приватбанк
кто не успел, тот опоздал, в онлайн валюту поменяли, на 26.73
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:17
Це знову якийсь прихований курс про який можна дізнатися уже по факту? У мене П24 при вході показує 26.596. Куки/кеш скинуті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:25
klug
сначала курс показывает правильный, но когда начинаешь покупать, то уже другой...
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:38
Наперсточники!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|