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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:14
Лежит онлайн-система Привата... Не справляется она — 1,3к участников по пасхальной акции положили систему на лопатки.
После 16:00 делал две покупки в Сильпо, вторая покупка в выписке по карте не отобразилась. Я бы обрадовался и такому "кешбеку", но остаток авторизации изменился :/ Ещё и кассирша затупила, хотела приложением провести оплату — недостаточно денег проблему решила, провела правильно, но уже без карточки Сильпо.
Да и свинка на посту...
ps Сохраняйте чеки для поддержки. За кешбеком глаз да глаз нужен.
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MASolomko
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:20
MASolomko написав:
Лежит онлайн-система Привата... Не справляется она — 1,3к участников по пасхальной акции положили систему на лопатки.
После 16:00 делал две покупки в Сильпо, вторая покупка в выписке по карте не отобразилась. Я бы обрадовался и такому "кешбеку", но остаток авторизации изменился :/ Ещё и кассирша затупила, хотела приложением провести оплату — недостаточно денег проблему решила, провела правильно, но уже без карточки Сильпо.
Да и свинка на посту...
ps Сохраняйте чеки для поддержки. За кешбеком глаз да глаз нужен.
Та же история, но с первой покупкой. Вторая прошла.
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:52
Остатки все правильные, всего-лишь нет в П24 сегодняшних покупок. Подумаешь, завтра появятся.
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wig
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