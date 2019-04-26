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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8072807380748075
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:14

Re: Приватбанк

Лежит онлайн-система Привата... Не справляется она — 1,3к участников по пасхальной акции положили систему на лопатки.
После 16:00 делал две покупки в Сильпо, вторая покупка в выписке по карте не отобразилась. Я бы обрадовался и такому "кешбеку", но остаток авторизации изменился :/ Ещё и кассирша затупила, хотела приложением провести оплату — недостаточно денег проблему решила, провела правильно, но уже без карточки Сильпо.
Да и свинка на посту...

ps Сохраняйте чеки для поддержки. За кешбеком глаз да глаз нужен.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:20

  MASolomko написав:Лежит онлайн-система Привата... Не справляется она — 1,3к участников по пасхальной акции положили систему на лопатки.
После 16:00 делал две покупки в Сильпо, вторая покупка в выписке по карте не отобразилась. Я бы обрадовался и такому "кешбеку", но остаток авторизации изменился :/ Ещё и кассирша затупила, хотела приложением провести оплату — недостаточно денег проблему решила, провела правильно, но уже без карточки Сильпо.
Да и свинка на посту...

ps Сохраняйте чеки для поддержки. За кешбеком глаз да глаз нужен.


Та же история, но с первой покупкой. Вторая прошла.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:52

Остатки все правильные, всего-лишь нет в П24 сегодняшних покупок. Подумаешь, завтра появятся.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:43

Какие заботливые. Моего пенсионера на кешбек не регистрировали, на вопрос "Какого...":
Участие в акции расценивается как получение дополнительного дохода.
Может повлиять на предоставление субсидии от государства, а также:
1.Государственные служащие - не имеют права заниматься другой деятельностью и получать дополнительный доход. Санкции - вплоть до увольнения.
2.Граждани, получающие пособие по безработице - получение официального дохода приравнивается к трудоустройству. Санкции - снижение / отмена выплат по безработице, требование возврата ранее выплаченных сумм.
Если Вы не подпадаете под эту категорию можем снять этот статус, и Вы зарегистрируетесь в акции.

Как еще про субсидию не вспомнили :twisted:
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 26 кві, 2019 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:48

Начали приходить сообщения в Вайбер о вечерних покупках продуктов :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1 ... 8072807380748075
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