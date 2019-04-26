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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 кві, 2019 15:22
Кто-то жаловался по поводу подвоза валютного кэша...
Коллега заказал пятизначную сумму в Привате(долл) на пятницу.
Получена была без проблем. Киев
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antey1969
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