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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8073807480758076
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 15:22

Кто-то жаловался по поводу подвоза валютного кэша...
Коллега заказал пятизначную сумму в Привате(долл) на пятницу.
Получена была без проблем. Киев
antey1969
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  #<1 ... 8073807480758076
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