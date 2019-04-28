Кто-то жаловался по поводу подвоза валютного кэша...
Коллега заказал пятизначную сумму в Привате(долл) на пятницу.
Получена была без проблем. Киев
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 кві, 2019 15:22
Кто-то жаловался по поводу подвоза валютного кэша...
Коллега заказал пятизначную сумму в Привате(долл) на пятницу.
Получена была без проблем. Киев
Додано: Нед 28 кві, 2019 19:12
Re: Приватбанк
А от якщо купити по акції мастеркарда в бонусплюсному продуктовому, кишмиша дадуть, чи скажуть, 'шотобімало?'
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 28 кві, 2019 21:25
Так а почему нет? Это 2 разные программы - там по МСС и безконтакту отпределяется кишмиш, а б+ вообще по договорам с магазинами - если они готовы компенсировать какой-то процент - то и подключаются в программу. Так шо думаю по любому сработает.
Додано: Пон 29 кві, 2019 09:50
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