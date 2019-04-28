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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8073807480758076
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 15:22

Кто-то жаловался по поводу подвоза валютного кэша...
Коллега заказал пятизначную сумму в Привате(долл) на пятницу.
Получена была без проблем. Киев
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:12

Re: Приватбанк

А от якщо купити по акції мастеркарда в бонусплюсному продуктовому, кишмиша дадуть, чи скажуть, 'шотобімало?'
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:25

  chipmunk написав:А от якщо купити по акції мастеркарда в бонусплюсному продуктовому, кишмиша дадуть, чи скажуть, 'шотобімало?'

Так а почему нет? Это 2 разные программы - там по МСС и безконтакту отпределяется кишмиш, а б+ вообще по договорам с магазинами - если они готовы компенсировать какой-то процент - то и подключаются в программу. Так шо думаю по любому сработает.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 09:50

Бета-версія Приват24

ПриватБанк на головній сторінці next.privat24.ua пропонує вступити до закритого клубу інноваторів Privat24:
для цього необхідно заповнити заявку на сторінці events.pb.ua/mob2, отримати листа і підтвердити регістрацію на платформі бета-тестування -- у відповідь отримаєте другий лист із посиланням, за яким потрібно перейти з мобільного пристрою.Зображення
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:51

да если б она старую не убивала, как пумб например
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