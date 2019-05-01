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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:51
да если б она старую не убивала, как пумб например
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v57
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Додано: Сер 01 тра, 2019 11:55
Искатель написав:
А кто-нибудь уже смотрел "бета-версию" в Приват24? Что-то мне стремно туда заходить...
Якщо ви про браузерну бету, то користуюсь нею вже кілька місяців. Все працює нормально. Додаток для телефона так і не отримав, хоча подавав заявку на нього дуже давно
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Sain_повернувся
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Додано: Сер 01 тра, 2019 13:26
Sain_повернувся, на якому етапі зупилися з додатком?
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MASolomko
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Додано: Чет 02 тра, 2019 09:20
А как в привате происходит закрытие льготного периода, для возобновления льготного периода нужно ждать следующие сутки после погашения?
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Bosstone
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Додано: Чет 02 тра, 2019 09:49
Bosstone написав:
А как в привате происходит закрытие льготного периода, для возобновления льготного периода нужно ждать следующие сутки после погашения?
до 25-го включительно завести гроши (погасить) и через минуту снова можно юзать (тратить)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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