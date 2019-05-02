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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8074807580768077>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:51

да если б она старую не убивала, как пумб например
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 11:55

  Искатель написав:А кто-нибудь уже смотрел "бета-версию" в Приват24? Что-то мне стремно туда заходить...

Якщо ви про браузерну бету, то користуюсь нею вже кілька місяців. Все працює нормально. Додаток для телефона так і не отримав, хоча подавав заявку на нього дуже давно
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:26

Re: Приватбанк

Sain_повернувся, на якому етапі зупилися з додатком?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:20

А как в привате происходит закрытие льготного периода, для возобновления льготного периода нужно ждать следующие сутки после погашения?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:49

  Bosstone написав:А как в привате происходит закрытие льготного периода, для возобновления льготного периода нужно ждать следующие сутки после погашения?

согласно условиям :!:
до 25-го включительно завести гроши (погасить) и через минуту снова можно юзать (тратить).Совсем "закрыть" - гасить в +0,00.Вопрос написан с особой логикой-догадываться далее влом.Пару вариантов ответов осилил :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:58

Re: Приватбанк

Bosstone, ждать сутки надо, если вышли со льготного периода. И чтобы войти в него снова, то загасить карту в ноль — пользоваться можно на следующий день.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:43

  MASolomko написав:Bosstone, ждать сутки надо, если вышли со льготного периода. И чтобы войти в него снова, то загасить карту в ноль — пользоваться можно на следующий день.

Кожного дня обмовляється інформація по кредитці,але можна зразу використовувати кошти,немає заморочок.
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:37

Из грейса не вышел, но израсходовал почти всю сумму лимита. Если загаситься в ноль, то можно сразу же и пользоваться?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:40

  Bosstone написав:Из грейса не вышел, но израсходовал почти всю сумму лимита. Если загаситься в ноль, то можно сразу же и пользоваться?

Можна. Але краще користуватись іншою кредиткою...а гасити біля 25 числа наступного місяця.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Из грейса не вышел, но израсходовал почти всю сумму лимита. Если загаситься в ноль, то можно сразу же и пользоваться?

Можна. Але краще користуватись іншою кредиткою...а гасити біля 25 числа наступного місяця.

Краще гасити 1-2 числа кредитку,смс банк може і не прислати
tarasum
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