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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8074807580768077
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:28

Re: Приватбанк

  tarasum написав:Краще гасити 1-2 числа кредитку
Главное на новолуние :!:
Практиковал такое гашение,чтоб запутать корезоида в первых траншах.Не сразу ж со свинным рылом лезть в ночь на 26-е))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:14

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:чтоб запутать корезоида

корезоїда вже нема (або скоро не стане)
RIP
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:16

greenozon тогда он был :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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  #<1 ... 8074807580768077
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