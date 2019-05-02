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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8074807580768077
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:28

Re: Приватбанк

  tarasum написав:Краще гасити 1-2 числа кредитку
Главное на новолуние :!:
Практиковал такое гашение,чтоб запутать корезоида в первых траншах.Не сразу ж со свинным рылом лезть в ночь на 26-е))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:14

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:чтоб запутать корезоида

корезоїда вже нема (або скоро не стане)
RIP
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:16

greenozon тогда он был :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:04

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:тогда он был :wink:


а что его уже уволили? за шо? или сам ушёл?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:11

  uaprofi написав:
  Мизантрóп написав:тогда он был :wink:


а что его уже уволили? за шо? или сам ушёл?

Бояться шо Корезоїд захопить владу в банці...і не дасть бабло пиляти. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 06:18

  tarasum написав:Краще гасити 1-2 числа кредитку,смс банк може і не прислати

С чего вы это взяли?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:48

  Skiw написав:
  tarasum написав:Краще гасити 1-2 числа кредитку,смс банк може і не прислати

С чего вы это взяли?

Просто новий період починається з 01 числа місяця, а не 26 числа попереднього місяця, для зручності. У кожного своя тактика.
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:52

  tarasum написав:
  Skiw написав:
  tarasum написав:Краще гасити 1-2 числа кредитку,смс банк може і не прислати

С чего вы это взяли?

Просто новий період починається з 01 числа місяця, а не 26 числа попереднього місяця, для зручності. У кожного своя тактика.

Угу. Например, ОЧ для погашения "за свои" удобно таки планировать в первых числах месяца, тогда выходит меньше сумма ОБЩЕЙ задолженности :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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