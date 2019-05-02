Главное на новолуние
Практиковал такое гашение,чтоб запутать корезоида в первых траншах.Не сразу ж со свинным рылом лезть в ночь на 26-е))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:28
Re: Приватбанк
Главное на новолуние
Практиковал такое гашение,чтоб запутать корезоида в первых траншах.Не сразу ж со свинным рылом лезть в ночь на 26-е))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:14
Re: Приватбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:16
greenozon тогда он был
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 02 тра, 2019 19:04
Re: Приватбанк
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
Додано: Чет 02 тра, 2019 19:11
Бояться шо Корезоїд захопить владу в банці...і не дасть бабло пиляти.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 06:18
Skiw
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:48
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:52
Угу. Например, ОЧ для погашения "за свои" удобно таки планировать в первых числах месяца, тогда выходит меньше сумма ОБЩЕЙ задолженности
... делайте хоть что-нибудь!
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