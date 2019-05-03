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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2019 12:34
В привт24 кошерно купить на гривну, например евро на карточку для выплат в евро?
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Yuri_61
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Додано: Суб 04 тра, 2019 12:41
Yuri_61 написав:
В привт24 кошерно купить на гривну, например евро на карточку для выплат в евро?
Нет.Вывод с КДВ 0,5% или через депозит(это время).
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lubarec
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Додано: Суб 04 тра, 2019 12:46
lubarec написав: Yuri_61 написав:
В привт24 кошерно купить на гривну, например евро на карточку для выплат в евро?
Нет.Вывод с КДВ 0,5% или через депозит(это время).
КДВ = Карта Для Виплат (вихід 0)
Уні - вихід платний (вхід 0)
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greenozon
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Додано: Суб 04 тра, 2019 12:48
greenozon Покупка валюты (вход) на КДВ 0,5%.Снятие в кассе 0%.Уни покупка на нее-бесплатно,а выход в кассе 1%
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lubarec
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Додано: Суб 04 тра, 2019 12:50
lubarec написав:
Покупка валюты (вход) на КДВ 0,5%
ага, зрозумів тепер про що ви, в попередньому це було не так явно
до речі - молодший брат АБ не бере таку комісію (купуємо валюту одразу на вал КДВ)
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greenozon
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Додано: Суб 04 тра, 2019 12:52
greenozon Братья да не берут %.
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lubarec
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