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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8075807680778078
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:34

Re: Приватбанк

В привт24 кошерно купить на гривну, например евро на карточку для выплат в евро?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:41

  Yuri_61 написав:В привт24 кошерно купить на гривну, например евро на карточку для выплат в евро?

Нет.Вывод с КДВ 0,5% или через депозит(это время).
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:46

  lubarec написав:
  Yuri_61 написав:В привт24 кошерно купить на гривну, например евро на карточку для выплат в евро?

Нет.Вывод с КДВ 0,5% или через депозит(это время).



КДВ = Карта Для Виплат (вихід 0)
Уні - вихід платний (вхід 0)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:48

greenozon Покупка валюты (вход) на КДВ 0,5%.Снятие в кассе 0%.Уни покупка на нее-бесплатно,а выход в кассе 1%
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:50

Re: Приватбанк

  lubarec написав:Покупка валюты (вход) на КДВ 0,5%

ага, зрозумів тепер про що ви, в попередньому це було не так явно

до речі - молодший брат АБ не бере таку комісію (купуємо валюту одразу на вал КДВ)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:52

greenozon Братья да не берут %.
lubarec
 
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