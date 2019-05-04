Додано: Суб 04 тра, 2019 22:08

у Привата сервис заказа и получения наличных стал работать лучше, чем раньше:

заказал в П24 3к долларов вечером 01.05. на 03.05.

пришло сообщение, что заявку взяли в работу, потом сообщили, что выдача мне согласована и могу получить деньги во второй половине дня 03.05.

по факту 03.05. в 9-32 получил сообщение, что деньги уже поступили в выбранное мной отделение и их уже можно получать, в кассе лишних вопросов не задавали, выдали всю сумму новыми купюрами

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