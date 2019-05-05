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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2019 12:34
Re: Приватбанк
В привт24 кошерно купить на гривну, например евро на карточку для выплат в евро?
Додано: Суб 04 тра, 2019 12:41
Додано: Суб 04 тра, 2019 12:46
КДВ = Карта Для Виплат (вихід 0)
Уні - вихід платний (вхід 0)
+50грн !
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Додано: Суб 04 тра, 2019 12:48
greenozon Покупка валюты (вход) на КДВ 0,5%.Снятие в кассе 0%.Уни покупка на нее-бесплатно,а выход в кассе 1%
Додано: Суб 04 тра, 2019 12:50
Re: Приватбанк
ага, зрозумів тепер про що ви, в попередньому це було не так явно
до речі - молодший брат АБ не бере таку комісію (купуємо валюту одразу на вал КДВ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 тра, 2019 22:08
у Привата сервис заказа и получения наличных стал работать лучше, чем раньше:
заказал в П24 3к долларов вечером 01.05. на 03.05.
пришло сообщение, что заявку взяли в работу, потом сообщили, что выдача мне согласована и могу получить деньги во второй половине дня 03.05.
по факту 03.05. в 9-32 получил сообщение, что деньги уже поступили в выбранное мной отделение и их уже можно получать, в кассе лишних вопросов не задавали, выдали всю сумму новыми купюрами
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Додано: Суб 04 тра, 2019 23:11
раньше не было оповещения о фактическом поступлении заказанных денег в отделение, выдали новыми купюрами, а раньше старыми в основном выдавали
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Додано: Нед 05 тра, 2019 08:44
velvet Старые или новые-это лотерея в Привате.И раньше было в одном новые,в втором старые.
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