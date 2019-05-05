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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8076807780788079
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:51

"ПриватБанк" в апреле продал (передал на аутсорсинг) коллекторским компаниям портфель проблемных кредитов физлиц.

Об этом рассказал источник в банке. По его словам продана задолженность порядка 40 тыс заемщиков на сумму около 2 млрд грн с дисконтом свыше 95%. Речь идет в основном о карточных кредитах.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 11:06

  freeze написав:"ПриватБанк" в апреле продал (передал на аутсорсинг) коллекторским компаниям портфель проблемных кредитов физлиц.

Об этом рассказал источник в банке. По его словам продана задолженность порядка 40 тыс заемщиков на сумму около 2 млрд грн с дисконтом свыше 95%. Речь идет в основном о карточных кредитах.

Таак этаа... с коллектором реально будет договориться о 80% дисконте? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 11:55

Re: Приватбанк

clientage написав:Таак этаа... с коллектором реально будет договориться о 80% дисконте? :wink:

Напомнило:

http://anekdotov.net/anekdot/all/rntshstgprdstnt.htm
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 12:28

... казали, що тут знають ;)

.. щоб взули не вас, а ви їх! ;)

- так от, цікавить на рахунок іпотеки: в чім там прикол, якщо можна ДОСТРОКОВО погасити кредит без штрафних санкцій?
- тож можна взяти на максимальний термін, щоб менше місячне погашення було(наприклад, на 20р), а тоді 2 варіанти:
1) - зачекати на чергову кризу, а тоді все погасити!
2) - або, якщо ніяких "дурних" змін банк не внесе, то вигідно і всі ті 20р. сплачувати ті "копійки", на які перетвориться кредит після чергової кризи ;)

....бо, що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
- тож можна було так і іпотеку взяти на новобуд....
.... і розумію, що до цього часу набігла б вже подвійна ціна.... - але, що заважало б закрити її, наприклад, 3-4р. тому? ;)

- і розумію, що скажете, що нерухомість - теж знецінилась... АЛЕ! - гривня знецінилась/знецінюється ШВИДШЕ!

- то, які думки що-до цього, панове?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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