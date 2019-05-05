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  #<1 ... 8076807780788079
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:51

"ПриватБанк" в апреле продал (передал на аутсорсинг) коллекторским компаниям портфель проблемных кредитов физлиц.

Об этом рассказал источник в банке. По его словам продана задолженность порядка 40 тыс заемщиков на сумму около 2 млрд грн с дисконтом свыше 95%. Речь идет в основном о карточных кредитах.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 11:06

  freeze написав:"ПриватБанк" в апреле продал (передал на аутсорсинг) коллекторским компаниям портфель проблемных кредитов физлиц.

Об этом рассказал источник в банке. По его словам продана задолженность порядка 40 тыс заемщиков на сумму около 2 млрд грн с дисконтом свыше 95%. Речь идет в основном о карточных кредитах.

Таак этаа... с коллектором реально будет договориться о 80% дисконте? :wink:
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clientage
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 11:55

Re: Приватбанк

clientage написав:Таак этаа... с коллектором реально будет договориться о 80% дисконте? :wink:

Напомнило:

http://anekdotov.net/anekdot/all/rntshstgprdstnt.htm
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:28

Долярчик Долярчику, не стрибай по гілкам з одним і тим самим питанням. :P Відповів на профільній гілці.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 14:23

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:Відповів на профільній гілці.

На валютній? :mrgreen:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:27

  freeze написав:"ПриватБанк" в апреле продал (передал на аутсорсинг) коллекторским компаниям портфель проблемных кредитов физлиц.

Об этом рассказал источник в банке. По его словам продана задолженность порядка 40 тыс заемщиков на сумму около 2 млрд грн с дисконтом свыше 95%. Речь идет в основном о карточных кредитах.
Это какой то развод. Скорее всего дисконт был гораздо меньше, просто остальную сумму откатили налом или на офшорные счета.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:44

Re: Приватбанк

otg написав:
  freeze написав:"ПриватБанк" в апреле продал (передал на аутсорсинг) коллекторским компаниям портфель проблемных кредитов физлиц.

Об этом рассказал источник в банке. По его словам продана задолженность порядка 40 тыс заемщиков на сумму около 2 млрд грн с дисконтом свыше 95%. Речь идет в основном о карточных кредитах.
Это какой то развод. Скорее всего дисконт был гораздо меньше, просто остальную сумму откатили налом или на офшорные счета.


Вообще то обычный дисконт при продаже проблемки внешним коллекторам, если с долгами уже безуспешно поработали свои службы. Причём скорее всего из задолженности в 2 млрд (около 50 тыс на договор) большая часть - начисленные проценты, штрафы и пеня
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:04

  otg написав:
  freeze написав:"ПриватБанк" в апреле продал (передал на аутсорсинг) коллекторским компаниям портфель проблемных кредитов физлиц.

Об этом рассказал источник в банке. По его словам продана задолженность порядка 40 тыс заемщиков на сумму около 2 млрд грн с дисконтом свыше 95%. Речь идет в основном о карточных кредитах.
Это какой то развод. Скорее всего дисконт был гораздо меньше, просто остальную сумму откатили налом или на офшорные счета.


там куча способов чтобы не платить. Можно в Польшу уехать. И имя изменить через мусарню. И куча других способов.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:10

  otg написав:
  freeze написав:"ПриватБанк" в апреле продал (передал на аутсорсинг) коллекторским компаниям портфель проблемных кредитов физлиц.

Об этом рассказал источник в банке. По его словам продана задолженность порядка 40 тыс заемщиков на сумму около 2 млрд грн с дисконтом свыше 95%. Речь идет в основном о карточных кредитах.
Это какой то развод. Скорее всего дисконт был гораздо меньше, просто остальную сумму откатили налом или на офшорные счета.


Это совершенно обычный дисконт для коллекторов.

Гуглим:
"в ноябре 2009 года компания CCG выкупила пакет «проблемки» у Правэкс-Банка на сумму 930 млн. грн. По неподтвержденной информации, коллекторская компания заплатила за этот пакет кредитов около 3,5 млн. грн. (0,4% от номинальной стоимости)."

и тд

Бывают вообще интересные случаи, не коллекторские:
Точно знаю, что в 2012 году ПИБ, с какого-то перепугу меняя концепцию деятельности в Украине, слил Альфа-банку большой пул совершенно нормальных ипотечных кредитов без единых просрочек в перемешку с проблемными за 20 процентов от номинала.
freeze
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