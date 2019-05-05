Долярчик Долярчику, не стрибай по гілкам з одним і тим самим питанням. Відповів на профільній гілці.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
freeze написав:"ПриватБанк" в апреле продал (передал на аутсорсинг) коллекторским компаниям портфель проблемных кредитов физлиц.
Об этом рассказал источник в банке. По его словам продана задолженность порядка 40 тыс заемщиков на сумму около 2 млрд грн с дисконтом свыше 95%. Речь идет в основном о карточных кредитах.
Это какой то развод. Скорее всего дисконт был гораздо меньше, просто остальную сумму откатили налом или на офшорные счета.
Вообще то обычный дисконт при продаже проблемки внешним коллекторам, если с долгами уже безуспешно поработали свои службы. Причём скорее всего из задолженности в 2 млрд (около 50 тыс на договор) большая часть - начисленные проценты, штрафы и пеня
freeze написав:"ПриватБанк" в апреле продал (передал на аутсорсинг) коллекторским компаниям портфель проблемных кредитов физлиц.
Об этом рассказал источник в банке. По его словам продана задолженность порядка 40 тыс заемщиков на сумму около 2 млрд грн с дисконтом свыше 95%. Речь идет в основном о карточных кредитах.
Это какой то развод. Скорее всего дисконт был гораздо меньше, просто остальную сумму откатили налом или на офшорные счета.
Это совершенно обычный дисконт для коллекторов.
Гуглим: "в ноябре 2009 года компания CCG выкупила пакет «проблемки» у Правэкс-Банка на сумму 930 млн. грн. По неподтвержденной информации, коллекторская компания заплатила за этот пакет кредитов около 3,5 млн. грн. (0,4% от номинальной стоимости)."
и тд
Бывают вообще интересные случаи, не коллекторские: Точно знаю, что в 2012 году ПИБ, с какого-то перепугу меняя концепцию деятельности в Украине, слил Альфа-банку большой пул совершенно нормальных ипотечных кредитов без единых просрочек в перемешку с проблемными за 20 процентов от номинала.