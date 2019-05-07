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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8077807880798080
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:35

Имя менять бессмысленно. Должников отлавливают не по ФИО, а по ИНН, а он не меняется. Из-за таких вот мудил, которые не платят по своим долгам, честным людям потом лимиты режут (
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:29

Re: Приватбанк

Подскажите, а по тропинке за кредитные - это работает? Или c комиссией? Или надо пробовать?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:38

  cheburek3 написав:Подскажите, а по тропинке за кредитные - это работает? Или c комиссией? Или надо пробовать?

Конечно же с комисом
Flamingo
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