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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:35
Имя менять бессмысленно. Должников отлавливают не по ФИО, а по ИНН, а он не меняется. Из-за таких вот мудил, которые не платят по своим долгам, честным людям потом лимиты режут (
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:29
Re: Приватбанк
Подскажите, а по тропинке за кредитные - это работает? Или c комиссией? Или надо пробовать?
Додано: Вів 07 тра, 2019 12:38
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