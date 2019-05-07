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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8077807880798080
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:35

Имя менять бессмысленно. Должников отлавливают не по ФИО, а по ИНН, а он не меняется. Из-за таких вот мудил, которые не платят по своим долгам, честным людям потом лимиты режут (
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:29

Re: Приватбанк

Подскажите, а по тропинке за кредитные - это работает? Или c комиссией? Или надо пробовать?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:38

  cheburek3 написав:Подскажите, а по тропинке за кредитные - это работает? Или c комиссией? Или надо пробовать?

Конечно же с комисом
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:24

  Flamingo написав:
  cheburek3 написав:Подскажите, а по тропинке за кредитные - это работает? Или c комиссией? Или надо пробовать?

Конечно же с комисом

Але не 4%, а 3%. Профіт. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:59

Re: Приватбанк

ПриватБанк роздає фрилансерам (усіх користувачам freelancehunt.com) платіжні чип-картки Visa з персональним дизайном.

Офіційно.

Реєструємся на freelancehunt.com, потім приймаємо участь в акції на сторінці https://fh.ua/privatbank і чекаємо листа зі промокодом.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:33

Re: Приватбанк

  freeze написав:Бывают вообще интересные случаи, не коллекторские:
Точно знаю, что в 2012 году ПИБ, с какого-то перепугу меняя концепцию деятельности в Украине, слил Альфа-банку большой пул совершенно нормальных ипотечных кредитов без единых просрочек в перемешку с проблемными за 20 процентов от номинала.

Правда, таке було. Але не з переляку, а на мою думку це був маленький приватний гешефт декого, хто отримав свою частинку різниці по нормальних кредитах в іншій формі. Усушка, утруска, ну як у колгоспі :)
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:15

Re: Приватбанк

А ЭЦП от АЦСК ПБ у всех нормально работает?
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
morino
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