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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:35
Имя менять бессмысленно. Должников отлавливают не по ФИО, а по ИНН, а он не меняется. Из-за таких вот мудил, которые не платят по своим долгам, честным людям потом лимиты режут (
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:29
Re: Приватбанк
Подскажите, а по тропинке за кредитные - это работает? Или c комиссией? Или надо пробовать?
Додано: Вів 07 тра, 2019 12:38
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:24
Але не 4%, а 3%. Профіт.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:59
Re: Приватбанк
ПриватБанк роздає фрилансерам (усіх користувачам freelancehunt.com) платіжні чип-картки Visa з персональним дизайном.
Реєструємся на freelancehunt.com, потім приймаємо участь в акції на сторінці
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:33
Re: Приватбанк
Правда, таке було. Але не з переляку, а на мою думку це був маленький приватний гешефт декого, хто отримав свою частинку різниці по нормальних кредитах в іншій формі. Усушка, утруска, ну як у колгоспі
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Додано: Сер 08 тра, 2019 13:15
Re: Приватбанк
А ЭЦП от АЦСК ПБ у всех нормально работает?
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:58
Понятно...У меня ПФУ отвечает: Виникла помилка при передачі запиту на сервер ЦСК за протоколом HTTP.
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:02
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