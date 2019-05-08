Вони обмінюються інформацією про клієнта через голий HTTP? Зовсім там подуріли?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 17:30
Вони обмінюються інформацією про клієнта через голий HTTP? Зовсім там подуріли?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:53
Звонили в ПФУ. Они говорят что о проблеме знают и утвержают что она со стороны Привата.
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|