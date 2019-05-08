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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8078807980808081
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:30

  morino написав:
  Ferlakur написав:Работает.

Понятно...У меня ПФУ отвечает: Виникла помилка при передачі запиту на сервер ЦСК за протоколом HTTP. :?

Вони обмінюються інформацією про клієнта через голий HTTP? Зовсім там подуріли?
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:53

  Ferlakur написав:
  morino написав:
  Ferlakur написав:Работает.

Понятно...У меня ПФУ отвечает: Виникла помилка при передачі запиту на сервер ЦСК за протоколом HTTP. :?

На ПФУ у меня такая же ошибка, а по налоговой работает. То значит ПФУ косяк.

Звонили в ПФУ. Они говорят что о проблеме знают и утвержают что она со стороны Привата.
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