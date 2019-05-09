RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8078807980808081
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:30

  morino написав:
  Ferlakur написав:Работает.

Понятно...У меня ПФУ отвечает: Виникла помилка при передачі запиту на сервер ЦСК за протоколом HTTP. :?

Вони обмінюються інформацією про клієнта через голий HTTP? Зовсім там подуріли?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3198
З нами з: 18.08.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:53

  Ferlakur написав:
  morino написав:
  Ferlakur написав:Работает.

Понятно...У меня ПФУ отвечает: Виникла помилка при передачі запиту на сервер ЦСК за протоколом HTTP. :?

На ПФУ у меня такая же ошибка, а по налоговой работает. То значит ПФУ косяк.

Звонили в ПФУ. Они говорят что о проблеме знают и утвержают что она со стороны Привата.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2213
З нами з: 15.02.10
Подякував: 19 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:56

Re: Приватбанк

Я отправлял Свифт за товар 119$ в банк Кипра. Перезванивали из банка, распрашивали за что плачу. Сказал за косметику. Пропустили платёж.
andreyiskra
 
Повідомлень: 682
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:01

  andreyiskra написав:Я отправлял Свифт за товар 119$ в банк Кипра. Перезванивали из банка, распрашивали за что плачу. Сказал за косметику. Пропустили платёж.


Спасибо. просто в сумме уже за все свфиты - уже общая сумма большая у меня.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 601
З нами з: 22.12.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:34

  andreyiskra написав:Я отправлял Свифт за товар 119$ в банк Кипра. Перезванивали из банка, распрашивали за что плачу. Сказал за косметику. Пропустили платёж.


если 10 раз или 20 раз по 1000$. То уже внимание привлекает.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 601
З нами з: 22.12.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:23

Пропала кнопка "повторить платёж" в меню архив в приват 24.
andreyiskra
 
Повідомлень: 682
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:53

  pavyak написав:Звонили в ПФУ. Они говорят что о проблеме знают и утвержают что она со стороны Привата.

Так и не работает...

Чат АСЦ ответсвовал:
Ваш ключ активен. https://acsk.privatbank.ua/certs можно проверять по ссылке по ИНН , рекомендуем уточнять подробности на сайте пользования
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
morino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 876
З нами з: 04.08.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:27

morino такое уже было - проблема на стороне ПФУ, но они это упорно не признают - говорят пишите нашим айтишникам на почту. Писала - воз и ныне там, не читают наверное почту эти спецы :)
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 793
З нами з: 04.12.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8078807980808081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, temjap4 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22517)
10.05.2019 21:40
CEEN (1)
10.05.2019 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.