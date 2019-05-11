Вони обмінюються інформацією про клієнта через голий HTTP? Зовсім там подуріли?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 17:30
Вони обмінюються інформацією про клієнта через голий HTTP? Зовсім там подуріли?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:53
Звонили в ПФУ. Они говорят что о проблеме знают и утвержают что она со стороны Привата.
Додано: Чет 09 тра, 2019 07:56
Re: Приватбанк
Я отправлял Свифт за товар 119$ в банк Кипра. Перезванивали из банка, распрашивали за что плачу. Сказал за косметику. Пропустили платёж.
Додано: Чет 09 тра, 2019 08:01
Спасибо. просто в сумме уже за все свфиты - уже общая сумма большая у меня.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 09 тра, 2019 08:34
если 10 раз или 20 раз по 1000$. То уже внимание привлекает.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:53
Так и не работает...
Чат АСЦ ответсвовал:
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:27
morino такое уже было - проблема на стороне ПФУ, но они это упорно не признают - говорят пишите нашим айтишникам на почту. Писала - воз и ныне там, не читают наверное почту эти спецы
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:42
ПриватБанк запустив безкоштовні грошові перекази до України з Польщі разом з онлайн сервісом PayUkraine та MasterCard.
протягом трьох місяців з 10 травня до 10 серпня українські заробітчани та туристи можуть переказувати кошти на картки ПриватБанку без комісій.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:10
Заработало.
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