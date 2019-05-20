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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8097809880998100
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:20

  Vorlon написав:Ой+
Народ - вы чего, прикалываетесь? Это же лучший банк страны, вы же сами его выбрали. Даже я совершенно спокоен :mrgreen:


Гроші вернулись, але нащо мені ці нерви?
Я в привіті залишився чуть-чуть - з безНалоховим.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:55

у них до сих пор проблемы. пополнил через терминал в 16-30. сейчас 19.00 денег на счету нет.
поддержка морозится. говорили подождать до 18.30. теперь до 19.30. :evil:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:58

Re: Приватбанк

Я сегодня думал, что заглючили все терминалы , не берут деньги для пополнения моей уни грн. Только в третьем по счету мне сзади подсказали: введите сумму цифрами....ну, ввел...и комиссия 2 грн - как за пополнение чужой уни...давно это так?
На пополнение валютой -тоже комис?
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:29

  Игорь Алексеевич написав:у них до сих пор проблемы. пополнил через терминал в 16-30. сейчас 19.00 денег на счету нет.
поддержка морозится. говорили подождать до 18.30. теперь до 19.30. :evil:


22.30 денег на счету до сих пор нет :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:26

пипец. банк грабанул мои деньги, которые предназначались для оплаты налогов. морозится, что техн. работы и произошёл сбой. но особенно понравился ответ сотрудника который написал в п24
- я Вас понимаю, у многих клиентов банка возникла такая сложность, занимаемся решением вопроса чтобы как можно раньше вернуть средства на счета, к сожалению, точных сроков нет.
ТОЧНЫХ СРОКОВ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ - НЕТ. Одним словом - грабанули(( :roll: хотя до этого писали, что появятся на счету - в 17.30. потом в 18.30, потом в 19.30, в 21.30. теперь вообще написали - точных сроков нет.(( И квитанции эти терминалы не дают. пишут - без квитанции.((

пишу им - давайте пойдём на компромисс. оплаты произвожу с кредитных, но без вашей комиссии. НЕ ХОТЯТ!!! :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:34

  Игорь Алексеевич написав:пипец. банк грабанул мои деньги, которые предназначались для оплаты налогов


С завтрашнего дня штраф и пеня ?
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:36

  freeze написав:
  Игорь Алексеевич написав:пипец. банк грабанул мои деньги, которые предназначались для оплаты налогов


С завтрашнего дня штраф и пеня ?


да. и приличный.
пришлось в срочном порядке оплатить через др.банк, что бы не попасть на просрочку.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 23:18

Re: Приватбанк

прошу допомоги, пошук в інтернеті майже нічого не дав
Пропав свіфт-переказ з Англії. Перший раз відправляли 13 лютого, 14 лютого вже був зарахований на карту. Тобто нічого не міняючи, 30 квітня відправили другий переказ і ось він пропав. Пропав означає, що приват грошей не отримував, це з їхніх слів. Приват "вимагає" 85 доларів за розшук переказу. Хоча ніяких гарантій не дає, можуть сказати що розшук нічого не дав. З інформації яку нарив в інтернеті, на 99% гроші в приваті, в невияснених платежах. Неохота платити 85 доларів за те, що в ощаді наприклад роблять безплатно. Та це їхній обовязок на мою думку.
Вимагав в відправників протокол мт-103. Його довго не давали, спочатку казали витримати термін 14 днів. Сьогодні нарешті вислали цей протокол. Гроші справді пішли 30 квітня, що підтверджує мою думку про приват.
1) чи є можливість знайти гроші без оплати 85 доларів
2) якщо нічого не робити, чи повернуться гроші назад до відправника? і коли?
3) чи є можливість у відправника вимагати повернення коштів назад?
4) якщо я оплачу за розшук, а приват повідомить, що розшук нічого не дав - що тоді робити?
merihor75
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