Додано: Пон 20 тра, 2019 23:18

прошу допомоги, пошук в інтернеті майже нічого не дав

Пропав свіфт-переказ з Англії. Перший раз відправляли 13 лютого, 14 лютого вже був зарахований на карту. Тобто нічого не міняючи, 30 квітня відправили другий переказ і ось він пропав. Пропав означає, що приват грошей не отримував, це з їхніх слів. Приват "вимагає" 85 доларів за розшук переказу. Хоча ніяких гарантій не дає, можуть сказати що розшук нічого не дав. З інформації яку нарив в інтернеті, на 99% гроші в приваті, в невияснених платежах. Неохота платити 85 доларів за те, що в ощаді наприклад роблять безплатно. Та це їхній обовязок на мою думку.

Вимагав в відправників протокол мт-103. Його довго не давали, спочатку казали витримати термін 14 днів. Сьогодні нарешті вислали цей протокол. Гроші справді пішли 30 квітня, що підтверджує мою думку про приват.

1) чи є можливість знайти гроші без оплати 85 доларів

2) якщо нічого не робити, чи повернуться гроші назад до відправника? і коли?

3) чи є можливість у відправника вимагати повернення коштів назад?

4) якщо я оплачу за розшук, а приват повідомить, що розшук нічого не дав - що тоді робити?