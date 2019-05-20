Гроші вернулись, але нащо мені ці нерви?
Я в привіті залишився чуть-чуть - з безНалоховим.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 17:20
Гроші вернулись, але нащо мені ці нерви?
Я в привіті залишився чуть-чуть - з безНалоховим.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 20 тра, 2019 17:55
у них до сих пор проблемы. пополнил через терминал в 16-30. сейчас 19.00 денег на счету нет.
поддержка морозится. говорили подождать до 18.30. теперь до 19.30.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 20 тра, 2019 17:58
Re: Приватбанк
Я сегодня думал, что заглючили все терминалы , не берут деньги для пополнения моей уни грн. Только в третьем по счету мне сзади подсказали: введите сумму цифрами....ну, ввел...и комиссия 2 грн - как за пополнение чужой уни...давно это так?
На пополнение валютой -тоже комис?
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:29
22.30 денег на счету до сих пор нет
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:26
пипец. банк грабанул мои деньги, которые предназначались для оплаты налогов. морозится, что техн. работы и произошёл сбой. но особенно понравился ответ сотрудника который написал в п24
- я Вас понимаю, у многих клиентов банка возникла такая сложность, занимаемся решением вопроса чтобы как можно раньше вернуть средства на счета, к сожалению, точных сроков нет.
ТОЧНЫХ СРОКОВ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ - НЕТ. Одним словом - грабанули(( хотя до этого писали, что появятся на счету - в 17.30. потом в 18.30, потом в 19.30, в 21.30. теперь вообще написали - точных сроков нет.(( И квитанции эти терминалы не дают. пишут - без квитанции.((
пишу им - давайте пойдём на компромисс. оплаты произвожу с кредитных, но без вашей комиссии. НЕ ХОТЯТ!!!
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:34
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:36
да. и приличный.
пришлось в срочном порядке оплатить через др.банк, что бы не попасть на просрочку.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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