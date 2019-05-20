|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:34
Игорь Алексеевич написав:
после неоднократных звонков на гор.линию, в п24 и здесь на форуме, деньги упали на карту.
теперь оставлю карту привата только для оплаты ком.платежей своей квартиры и ВСЁ.
кредитками пользоваться перехожу на конкорд и а - банк и на днях взял карты ещё у юнекса, моно, пумба и тазика. пока дают надо брать, тем более и лимиты хорошие они все налили.
для оплаты др. счетов ухожу в пумб.
приват - гудбай!!!
Надо всегда иметь несколько вариантов.
И не надо так сильно драматизировать по поводу сбоя в одном из них. )
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2670
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:02
Aps написав:
Игорь Алексеевич написав:
после неоднократных звонков на гор.линию, в п24 и здесь на форуме, деньги упали на карту.
теперь оставлю карту привата только для оплаты ком.платежей своей квартиры и ВСЁ.
кредитками пользоваться перехожу на конкорд и а - банк и на днях взял карты ещё у юнекса, моно, пумба и тазика. пока дают надо брать, тем более и лимиты хорошие они все налили.
для оплаты др. счетов ухожу в пумб.
приват - гудбай!!!
Надо всегда иметь несколько вариантов.
И не надо так сильно драматизировать по поводу сбоя в одном из них. )
я имел запасные варианты, поэтому и не влетел вчера по налогам и др.платежам. оплатил через пумб.
а драмат.так надо всегда везде стучаться и вам откроют дверь. у моих друзей на данную минуту до сих пор не отобр.средства. кормят обещаниями. они говорят - ничего не пропадёт. может и не пропадёт, а может.... потом пиши и бегай по банку с документами и заявами.
Хотя я банку вчера предложил компромисс, что бы не влететь из за их сбоя на штрафные санкции перед налоговой и др. организациями - сделать оплаты кредитными, которые есть на карте. Но что бы они не снимали доп.комиссию. Вот здесь их вшивость и проявилась - не захотели. Хотя и признавали, что их вина в не отображения моих средств на карте.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4188
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:56
Игорь Алексеевич написав:
Хотя я банку вчера предложил компромисс, что бы не влететь из за их сбоя на штрафные санкции перед налоговой и др. организациями - сделать оплаты кредитными, которые есть на карте. Но что бы они не снимали доп.комиссию. Вот здесь их вшивость и проявилась - не захотели.
Вы реально думаете, что девочка на горячей линии имеет полномочия на включение/отключение комиссий ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
- Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
- Промокод 'Бонус к депозиту' - I3DPEJD
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1689
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:22
mustbe написав: Игорь Алексеевич написав:
Хотя я банку вчера предложил компромисс, что бы не влететь из за их сбоя на штрафные санкции перед налоговой и др. организациями - сделать оплаты кредитными, которые есть на карте. Но что бы они не снимали доп.комиссию. Вот здесь их вшивость и проявилась - не захотели.
Вы реально думаете, что девочка на горячей линии имеет полномочия на включение/отключение комиссий ?
понятно, что не имеет.
но она может сообщить о моей просьбе выше или сообщить мне, что она этот вопрос не решает. был ответ от кол.центра - не можем пойти на ваши условия.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4188
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|