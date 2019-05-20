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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8099810081018102
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:34

  Игорь Алексеевич написав:после неоднократных звонков на гор.линию, в п24 и здесь на форуме, деньги упали на карту. :P
теперь оставлю карту привата только для оплаты ком.платежей своей квартиры и ВСЁ.
кредитками пользоваться перехожу на конкорд и а - банк и на днях взял карты ещё у юнекса, моно, пумба и тазика. пока дают надо брать, тем более и лимиты хорошие они все налили. :P
для оплаты др. счетов ухожу в пумб. :D
приват - гудбай!!!


Надо всегда иметь несколько вариантов.
И не надо так сильно драматизировать по поводу сбоя в одном из них. )
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:02

  Aps написав:
  Игорь Алексеевич написав:после неоднократных звонков на гор.линию, в п24 и здесь на форуме, деньги упали на карту. :P
теперь оставлю карту привата только для оплаты ком.платежей своей квартиры и ВСЁ.
кредитками пользоваться перехожу на конкорд и а - банк и на днях взял карты ещё у юнекса, моно, пумба и тазика. пока дают надо брать, тем более и лимиты хорошие они все налили. :P
для оплаты др. счетов ухожу в пумб. :D
приват - гудбай!!!


Надо всегда иметь несколько вариантов.
И не надо так сильно драматизировать по поводу сбоя в одном из них. )


я имел запасные варианты, поэтому и не влетел вчера по налогам и др.платежам. оплатил через пумб.
а драмат.так надо всегда везде стучаться и вам откроют дверь. у моих друзей на данную минуту до сих пор не отобр.средства. кормят обещаниями. они говорят - ничего не пропадёт. может и не пропадёт, а может.... потом пиши и бегай по банку с документами и заявами. :roll:
Хотя я банку вчера предложил компромисс, что бы не влететь из за их сбоя на штрафные санкции перед налоговой и др. организациями - сделать оплаты кредитными, которые есть на карте. Но что бы они не снимали доп.комиссию. Вот здесь их вшивость и проявилась - не захотели. Хотя и признавали, что их вина в не отображения моих средств на карте. :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:56

  Игорь Алексеевич написав:Хотя я банку вчера предложил компромисс, что бы не влететь из за их сбоя на штрафные санкции перед налоговой и др. организациями - сделать оплаты кредитными, которые есть на карте. Но что бы они не снимали доп.комиссию. Вот здесь их вшивость и проявилась - не захотели.

Вы реально думаете, что девочка на горячей линии имеет полномочия на включение/отключение комиссий ?
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mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:22

  mustbe написав:
  Игорь Алексеевич написав:Хотя я банку вчера предложил компромисс, что бы не влететь из за их сбоя на штрафные санкции перед налоговой и др. организациями - сделать оплаты кредитными, которые есть на карте. Но что бы они не снимали доп.комиссию. Вот здесь их вшивость и проявилась - не захотели.

Вы реально думаете, что девочка на горячей линии имеет полномочия на включение/отключение комиссий ?


понятно, что не имеет.
но она может сообщить о моей просьбе выше или сообщить мне, что она этот вопрос не решает. был ответ от кол.центра - не можем пойти на ваши условия. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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  #<1 ... 8099810081018102
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