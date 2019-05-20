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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8099810081018102 Додано: Вів 21 тра, 2019 09:34 Игорь Алексеевич написав: после неоднократных звонков на гор.линию, в п24 и здесь на форуме, деньги упали на карту.

теперь оставлю карту привата только для оплаты ком.платежей своей квартиры и ВСЁ.

кредитками пользоваться перехожу на конкорд и а - банк и на днях взял карты ещё у юнекса, моно, пумба и тазика. пока дают надо брать, тем более и лимиты хорошие они все налили.

для оплаты др. счетов ухожу в пумб.

приват - гудбай!!! после неоднократных звонков на гор.линию, в п24 и здесь на форуме, деньги упали на карту.теперь оставлю карту привата только для оплаты ком.платежей своей квартиры и ВСЁ.кредитками пользоваться перехожу на конкорд и а - банк и на днях взял карты ещё у юнекса, моно, пумба и тазика. пока дают надо брать, тем более и лимиты хорошие они все налили.для оплаты др. счетов ухожу в пумб.приват - гудбай!!!



Надо всегда иметь несколько вариантов.

И не надо так сильно драматизировать по поводу сбоя в одном из них. ) Надо всегда иметь несколько вариантов.И не надо так сильно драматизировать по поводу сбоя в одном из них. ) Aps

Повідомлень: 2670 З нами з: 24.06.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 10:02 Aps написав: Игорь Алексеевич написав: после неоднократных звонков на гор.линию, в п24 и здесь на форуме, деньги упали на карту.

теперь оставлю карту привата только для оплаты ком.платежей своей квартиры и ВСЁ.

кредитками пользоваться перехожу на конкорд и а - банк и на днях взял карты ещё у юнекса, моно, пумба и тазика. пока дают надо брать, тем более и лимиты хорошие они все налили.

для оплаты др. счетов ухожу в пумб.

приват - гудбай!!! после неоднократных звонков на гор.линию, в п24 и здесь на форуме, деньги упали на карту.теперь оставлю карту привата только для оплаты ком.платежей своей квартиры и ВСЁ.кредитками пользоваться перехожу на конкорд и а - банк и на днях взял карты ещё у юнекса, моно, пумба и тазика. пока дают надо брать, тем более и лимиты хорошие они все налили.для оплаты др. счетов ухожу в пумб.приват - гудбай!!!



Надо всегда иметь несколько вариантов.

И не надо так сильно драматизировать по поводу сбоя в одном из них. ) Надо всегда иметь несколько вариантов.И не надо так сильно драматизировать по поводу сбоя в одном из них. )



я имел запасные варианты, поэтому и не влетел вчера по налогам и др.платежам. оплатил через пумб.

а драмат.так надо всегда везде стучаться и вам откроют дверь. у моих друзей на данную минуту до сих пор не отобр.средства. кормят обещаниями. они говорят - ничего не пропадёт. может и не пропадёт, а может.... потом пиши и бегай по банку с документами и заявами.

Хотя я банку вчера предложил компромисс, что бы не влететь из за их сбоя на штрафные санкции перед налоговой и др. организациями - сделать оплаты кредитными, которые есть на карте. Но что бы они не снимали доп.комиссию. Вот здесь их вшивость и проявилась - не захотели. Хотя и признавали, что их вина в не отображения моих средств на карте. я имел запасные варианты, поэтому и не влетел вчера по налогам и др.платежам. оплатил через пумб.а драмат.так надо всегда везде стучаться и вам откроют дверь. у моих друзей на данную минуту до сих пор не отобр.средства. кормят обещаниями. они говорят - ничего не пропадёт. может и не пропадёт, а может.... потом пиши и бегай по банку с документами и заявами.Хотя я банку вчера предложил компромисс, что бы не влететь из за их сбоя на штрафные санкции перед налоговой и др. организациями - сделать оплаты кредитными, которые есть на карте. Но что бы они не снимали доп.комиссию. Вот здесь их вшивость и проявилась - не захотели. Хотя и признавали, что их вина в не отображения моих средств на карте. Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4188 З нами з: 13.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 390 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 10:56 Игорь Алексеевич написав: Хотя я банку вчера предложил компромисс, что бы не влететь из за их сбоя на штрафные санкции перед налоговой и др. организациями - сделать оплаты кредитными, которые есть на карте. Но что бы они не снимали доп.комиссию. Вот здесь их вшивость и проявилась - не захотели. Хотя я банку вчера предложил компромисс, что бы не влететь из за их сбоя на штрафные санкции перед налоговой и др. организациями - сделать оплаты кредитными, которые есть на карте. Но что бы они не снимали доп.комиссию. Вот здесь их вшивость и проявилась - не захотели.

Вы реально думаете, что девочка на горячей линии имеет полномочия на включение/отключение комиссий ? Вы реально думаете, что девочка на горячей линии имеет полномочия на включение/отключение комиссий ? EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html

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Повідомлень: 1689 З нами з: 27.12.17 Подякував: 50 раз. Подякували: 181 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 11:22 mustbe написав: Игорь Алексеевич написав: Хотя я банку вчера предложил компромисс, что бы не влететь из за их сбоя на штрафные санкции перед налоговой и др. организациями - сделать оплаты кредитными, которые есть на карте. Но что бы они не снимали доп.комиссию. Вот здесь их вшивость и проявилась - не захотели. Хотя я банку вчера предложил компромисс, что бы не влететь из за их сбоя на штрафные санкции перед налоговой и др. организациями - сделать оплаты кредитными, которые есть на карте. Но что бы они не снимали доп.комиссию. Вот здесь их вшивость и проявилась - не захотели.

Вы реально думаете, что девочка на горячей линии имеет полномочия на включение/отключение комиссий ? Вы реально думаете, что девочка на горячей линии имеет полномочия на включение/отключение комиссий ?



понятно, что не имеет.

но она может сообщить о моей просьбе выше или сообщить мне, что она этот вопрос не решает. был ответ от кол.центра - не можем пойти на ваши условия. понятно, что не имеет.но она может сообщить о моей просьбе выше или сообщить мне, что она этот вопрос не решает. был ответ от кол.центра - не можем пойти на ваши условия. Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4188 З нами з: 13.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 390 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8099810081018102 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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