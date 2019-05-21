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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8105810681078108>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:52

Re: Приватбанк

Как бы не переехать нам с этим банком на одну ветку ниже.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:54

  wig написав:Как бы не переехать нам с этим банком на одну ветку ниже.

Если нахлобучит с кешбеком - туда ему и дорога
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:17

  Вкладчик1234 написав:
  wig написав:Как бы не переехать нам с этим банком на одну ветку ниже.

Если нахлобучит с кешбеком - туда ему и дорога

та лана вам. еще не все так плохо у бегемота.
я он в ОТП не могу уже две недели открыть текущий счет.
вроде и есть функция в ОТПсмарт но потребовали заполнить анкету и сказали что перезвонят.
уже две недели перезванивают. в чат им уже трижды писал. клялись что перенаправили на ответственного сотрудника и уже зуб дают перезвонят.
ага. перезвонили :mrgreen:
за этот срок я уже и счет передумал открывать у них так как не поиграешся с обменом по кросу.
но дело теперь принципиальное этих цыган дожать. :twisted:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:42

  mephala написав:та лана вам. еще не все так плохо у бегемота.

Где деньги? - вот простой вопрос. А больше от банка ничего и не требуется.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:20

wig
ну если ОТП две недели открывает текущий то представляю какой будет мороз на вопрос где деньги :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:41

По заявке пришла обратная связь: "Протягом тижня, починаючи із дати повідомлення". По Туристу "на даний час немає інформації про затримки, рекомендуємо очікувати згідно з умовами акції" )))
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:42

  Вкладчик1234 написав:
  wig написав:Как бы не переехать нам с этим банком на одну ветку ниже.

Если нахлобучит с кешбеком - туда ему и дорога

Та и не говорите. Мне вон всю нерОвную систему портят . КБ то понятно (у них для всех свинорылов на выплату денег не хватает поэтому и короткие депо хотят привлечь по "завышеным" процикам). Но меня вот реально другое бесит ,натянули меня давеча на комис на ровном месте(я то думал прочухали в чем дело и поэтому бизнес схему поломали) а нет, проверил позже нормал опять работает. Так вот не могу заявку дать на опротестование украденного комиса . А тут ещё пол дня не дают мне 1 копейку перевести ,я уже даже и 2 копейки пробывал перевести,всё равно пишет "превышен лимит по карте, не правильный cvv, обратитесь в банку" и прочий бред. :evil:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:48

Re: Приватбанк

Стежка на коко працює? Чи глючить як все інше?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:08

  Кочевник написав: Чи глючить як все інше?

Корезоїд пручається :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:10

Народ, а что происходит? Все за кешбэк звонят?
Я второй час не могу на горячую линию пробиться. За все годы работы с Приватом, за 1,5 часа не дозвониться на Голдклуб - я такого еще не помню.
Искатель
 
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