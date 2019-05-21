Додано: Сер 22 тра, 2019 11:42

Вкладчик1234 написав: wig написав: Как бы не переехать нам с этим банком на одну ветку ниже. Как бы не переехать нам с этим банком на одну ветку ниже.

Если нахлобучит с кешбеком - туда ему и дорога Если нахлобучит с кешбеком - туда ему и дорога

Та и не говорите. Мне вон всю нерОвную систему портят . КБ то понятно (у них для всех свинорылов на выплату денег не хватает поэтому и короткие депо хотят привлечь по "завышеным" процикам). Но меня вот реально другое бесит ,натянули меня давеча на комис на ровном месте(я то думал прочухали в чем дело и поэтому бизнес схему поломали) а нет, проверил позже нормал опять работает. Так вот не могу заявку дать на опротестование украденного комиса . А тут ещё пол дня не дают мне 1 копейку перевести ,я уже даже и 2 копейки пробывал перевести,всё равно пишет "превышен лимит по карте, не правильный cvv, обратитесь в банку" и прочий бред.