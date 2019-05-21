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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 12:10
Дядя Дима написав:
Та и не говорите. Мне вон всю нерОвную систему портят . КБ то понятно (у них для всех свинорылов на выплату денег не хватает поэтому и короткие депо хотят привлечь по "завышеным" процикам).
Тут я помог Привату, лично разместил безналоговый на 3 месяца. Отдайте кэшбек.
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