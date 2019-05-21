Новую заявку оформляют?
Мне сказали, типа "жди, первая выполнится"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 15:11
Новую заявку оформляют?
Мне сказали, типа "жди, первая выполнится"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 22 тра, 2019 15:14
Re: Приватбанк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 22 тра, 2019 15:35
Новую заявку оформили, Виплата буде до кінця тиждня
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Додано: Сер 22 тра, 2019 15:40
vollena71
своє озабочення ситуацією висловили?
+50грн !
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Додано: Сер 22 тра, 2019 15:57
Aps,
удивительно что, по состоянию на сегодня,
В сам ПриватБанк обращался напрямую - реакции ноль.
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:03
А чему тут удивляться? Безумству храбрых, играющихся с сырой услугой на финансовом номере, поем мы песню
Вы искренне верите, что проблему, затрагивающую ~0,005% (2494/54000000) будут оперативно решать?
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:04
Порешают рано или поздно. Вы щас в роли бета-тестеров
Спасибо вам за это и держитесь там. а так же здоровья и хорошего настроения
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:16
Re: Приватбанк
У мене не прийняли. Сказали, що у них технічні труднощі і щоб я очікував на цьому тижні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:42
Re: Приватбанк
Ахрінєть. Проте спамлять про новий дизайн карток в гуголь пей. Ну деж потрібна фігня.
Додано: Сер 22 тра, 2019 17:05
Со второй попытки оформил заявки семье повторно, т.к. 21 уже прошло
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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