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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8107810881098110>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:11

  chipmunk написав:Здіваюця, чорти. Оформили заявку, кажуть передзвонять протягом 2х днів. Дійсно, телефонують, кажуть все вірно, начислимо кишмиш 21. Сьогодні питаю де він є - нова така ж заявка, теж протягом 2х днів...

Новую заявку оформляют?
Мне сказали, типа "жди, первая выполнится"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:14

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:Новую заявку оформляют?

Еге ж, нову
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:35

  Вкладчик1234 написав:
  chipmunk написав:Здіваюця, чорти. Оформили заявку, кажуть передзвонять протягом 2х днів. Дійсно, телефонують, кажуть все вірно, начислимо кишмиш 21. Сьогодні питаю де він є - нова така ж заявка, теж протягом 2х днів...

Новую заявку оформляют?
Мне сказали, типа "жди, первая выполнится"

Новую заявку оформили, Виплата буде до кінця тиждня
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:40

vollena71

своє озабочення ситуацією висловили? :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:57

Aps,
удивительно что, по состоянию на сегодня, УДЦР рапортует о переносе 2494 номеров, но пока что я не вижу в теме подобных заявок от клиентов насчет неработоспособности услуги смс-уведомлений от банка, хотя у моего знакомого точно такая же проблема, к примеру.

В сам ПриватБанк обращался напрямую - реакции ноль. :evil:
dim.ua
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:03

  dim.ua написав:удивительно что, по состоянию на сегодня, УДЦР рапортует о переносе 2494 номеров, но пока что я не вижу в теме подобных заявок от клиентов насчет неработоспособности услуги смс-уведомлений от банка, хотя у моего знакомого точно такая же проблема, к примеру.

А чему тут удивляться? Безумству храбрых, играющихся с сырой услугой на финансовом номере, поем мы песню :)
Вы искренне верите, что проблему, затрагивающую ~0,005% (2494/54000000) будут оперативно решать?
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:04

  dim.ua написав:Aps,
удивительно что, по состоянию на сегодня, УДЦР рапортует о переносе 2494 номеров, но пока что я не вижу в теме подобных заявок от клиентов насчет неработоспособности услуги смс-уведомлений от банка, хотя у моего знакомого точно такая же проблема, к примеру.

В сам ПриватБанк обращался напрямую - реакции ноль. :evil:


Порешают рано или поздно. Вы щас в роли бета-тестеров :)
Спасибо вам за это и держитесь там. а так же здоровья и хорошего настроения :)
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:16

Re: Приватбанк

  vollena71 написав:Новую заявку оформили, Виплата буде до кінця тиждня

У мене не прийняли. Сказали, що у них технічні труднощі і щоб я очікував на цьому тижні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:42

Re: Приватбанк

Ахрінєть. Проте спамлять про новий дизайн карток в гуголь пей. Ну деж потрібна фігня.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:05

  klug написав:
  vollena71 написав:Новую заявку оформили, Виплата буде до кінця тиждня

У мене не прийняли. Сказали, що у них технічні труднощі і щоб я очікував на цьому тижні.

Со второй попытки оформил заявки семье повторно, т.к. 21 уже прошло :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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