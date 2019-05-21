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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8107810881098110 Додано: Сер 22 тра, 2019 17:22 Приватбанк готовится к приватизации — финдиректор Подготовка банка к приватизации будет длиться до 2021 года.



Приватбанк вышел на предусмотренный стратегией уровень, генерируя минимум 8–9 миллиардов гривен в год. Вторая часть денежного потока, которая должна все компенсировать, — это приватизация банка. Однако, существующая стратегия не предполагает, что переговоры о приватизации начинаются в этом году или в следующем. Подготовка банка к приватизации будет длиться до 2021 года.



Об этом в интервью для ZN.UA заявила финансовый директор Приватбанка Анна Самарина. По ее словам, предстоит еще сделать много шагов. Это и разделение плохого-хорошего банка, и завершение построения системы риск-менеджмента, комплаенса, и валютная позиция.



"Работа с этими структурными особенностями баланса — не быстрый процесс. Поэтому мы спокойно смотрим на текущую ситуацию. Тут еще нужно отметить, что приватизация Приватбанка, как и другие проекты, реализация которых планируется в государственном банковском секторе, зависят прежде всего от состояния инвестиционного климата в стране. Если он будет не улучшаться, а наоборот, ухудшаться, то тогда нам не о чем говорить. Ни один инвестор не пойдет в страну, где судебные решения принимаются непрозрачно, где никакая защита инвестора не гарантирована, где решения принимаются не в соответствии с буквой закона, а зависят от политической конъюнктуры в конкретный момент времени", — отметила финдиректор diplomnet

Повідомлень: 1688 З нами з: 03.03.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 17:24 ПриватБанк внедрил сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты



ПриватБанк и Mastercard впервые в банковской практике внедрили сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты, добавленной в бесконтактные цифровые кошельки, на тематические оригинальные дизайны.



Теперь пользователи сервиса получили возможность подбирать оригинальную обложку карты прямо в приложении Privat24. Уже сегодня клиентам банка доступны виртуальные дизайны карт с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men: Dark Phoenix).



Как воспользоваться?



Воспользоваться новым функционалом могут держатели карт Mastercard от ПриватБанка, добавленных в Apple Pay или Google Pay.



Для этого нужно убедиться, что приложение Privat24 на смартфоне обновлено до последней версии. После этого в разделе «Меню карт» зайти в подпункт «Дизайн карты» и выбрать один из 10 виртуальных дизайнов с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс», который автоматически отобразится в вашем цифровом кошельке.



Услуга установки дизайна карты в цифровых кошельках является бесплатной. diplomnet

Повідомлень: 1688 З нами з: 03.03.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8107810881098110 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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