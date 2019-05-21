RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8107810881098110
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:22

Приватбанк готовится к приватизации — финдиректор Подготовка банка к приватизации будет длиться до 2021 года.

Приватбанк вышел на предусмотренный стратегией уровень, генерируя минимум 8–9 миллиардов гривен в год. Вторая часть денежного потока, которая должна все компенсировать, — это приватизация банка. Однако, существующая стратегия не предполагает, что переговоры о приватизации начинаются в этом году или в следующем. Подготовка банка к приватизации будет длиться до 2021 года.

Об этом в интервью для ZN.UA заявила финансовый директор Приватбанка Анна Самарина. По ее словам, предстоит еще сделать много шагов. Это и разделение плохого-хорошего банка, и завершение построения системы риск-менеджмента, комплаенса, и валютная позиция.

"Работа с этими структурными особенностями баланса — не быстрый процесс. Поэтому мы спокойно смотрим на текущую ситуацию. Тут еще нужно отметить, что приватизация Приватбанка, как и другие проекты, реализация которых планируется в государственном банковском секторе, зависят прежде всего от состояния инвестиционного климата в стране. Если он будет не улучшаться, а наоборот, ухудшаться, то тогда нам не о чем говорить. Ни один инвестор не пойдет в страну, где судебные решения принимаются непрозрачно, где никакая защита инвестора не гарантирована, где решения принимаются не в соответствии с буквой закона, а зависят от политической конъюнктуры в конкретный момент времени", — отметила финдиректор
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1688
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:24

ПриватБанк внедрил сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты

ПриватБанк и Mastercard впервые в банковской практике внедрили сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты, добавленной в бесконтактные цифровые кошельки, на тематические оригинальные дизайны.

Теперь пользователи сервиса получили возможность подбирать оригинальную обложку карты прямо в приложении Privat24. Уже сегодня клиентам банка доступны виртуальные дизайны карт с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men: Dark Phoenix).

Как воспользоваться?

Воспользоваться новым функционалом могут держатели карт Mastercard от ПриватБанка, добавленных в Apple Pay или Google Pay.

Для этого нужно убедиться, что приложение Privat24 на смартфоне обновлено до последней версии. После этого в разделе «Меню карт» зайти в подпункт «Дизайн карты» и выбрать один из 10 виртуальных дизайнов с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс», который автоматически отобразится в вашем цифровом кошельке.

Услуга установки дизайна карты в цифровых кошельках является бесплатной.
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1688
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8107810881098110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, mephala, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.