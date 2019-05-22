Приватбанк готовится к приватизации — финдиректор Подготовка банка к приватизации будет длиться до 2021 года.
Приватбанк вышел на предусмотренный стратегией уровень, генерируя минимум 8–9 миллиардов гривен в год. Вторая часть денежного потока, которая должна все компенсировать, — это приватизация банка. Однако, существующая стратегия не предполагает, что переговоры о приватизации начинаются в этом году или в следующем. Подготовка банка к приватизации будет длиться до 2021 года.
Об этом в интервью для ZN.UA заявила финансовый директор Приватбанка Анна Самарина. По ее словам, предстоит еще сделать много шагов. Это и разделение плохого-хорошего банка, и завершение построения системы риск-менеджмента, комплаенса, и валютная позиция.
"Работа с этими структурными особенностями баланса — не быстрый процесс. Поэтому мы спокойно смотрим на текущую ситуацию. Тут еще нужно отметить, что приватизация Приватбанка, как и другие проекты, реализация которых планируется в государственном банковском секторе, зависят прежде всего от состояния инвестиционного климата в стране. Если он будет не улучшаться, а наоборот, ухудшаться, то тогда нам не о чем говорить. Ни один инвестор не пойдет в страну, где судебные решения принимаются непрозрачно, где никакая защита инвестора не гарантирована, где решения принимаются не в соответствии с буквой закона, а зависят от политической конъюнктуры в конкретный момент времени", — отметила финдиректор
ПриватБанк внедрил сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты
ПриватБанк и Mastercard впервые в банковской практике внедрили сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты, добавленной в бесконтактные цифровые кошельки, на тематические оригинальные дизайны.
Теперь пользователи сервиса получили возможность подбирать оригинальную обложку карты прямо в приложении Privat24. Уже сегодня клиентам банка доступны виртуальные дизайны карт с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men: Dark Phoenix).
Как воспользоваться?
Воспользоваться новым функционалом могут держатели карт Mastercard от ПриватБанка, добавленных в Apple Pay или Google Pay.
Для этого нужно убедиться, что приложение Privat24 на смартфоне обновлено до последней версии. После этого в разделе «Меню карт» зайти в подпункт «Дизайн карты» и выбрать один из 10 виртуальных дизайнов с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс», который автоматически отобразится в вашем цифровом кошельке.
Услуга установки дизайна карты в цифровых кошельках является бесплатной.
diplomnet написав:ПриватБанк внедрил сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты
ПриватБанк и Mastercard впервые в банковской практике внедрили сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты, добавленной в бесконтактные цифровые кошельки, на тематические оригинальные дизайны.
Теперь пользователи сервиса получили возможность подбирать оригинальную обложку карты прямо в приложении Privat24. Уже сегодня клиентам банка доступны виртуальные дизайны карт с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men: Dark Phoenix).
Как воспользоваться?
Воспользоваться новым функционалом могут держатели карт Mastercard от ПриватБанка, добавленных в Apple Pay или Google Pay.
Для этого нужно убедиться, что приложение Privat24 на смартфоне обновлено до последней версии. После этого в разделе «Меню карт» зайти в подпункт «Дизайн карты» и выбрать один из 10 виртуальных дизайнов с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс», который автоматически отобразится в вашем цифровом кошельке. Услуга установки дизайна карты в цифровых кошельках является бесплатной.
Дуже необхідна всім користувачам хрєнь, яка на тиждень вивела з ладу весь Првиатбанк.
Какая приватизация - Приватбанк полностью испоганился постоянно какие то непонятные сбои. Под прикрытием этих сбоев банк тупо "ворует" деньги клиентов и причем отказывается их возвращать. 19052019г. в районе 12-00 произошел массовый сбой при оплате картами через POS терминалы банка в торговых точках, терминалы либо зависали, либо давали информацию неверен pin код. В результате операция все таки прошла, но затем я обнаружил, что сумма по этой операции была у меня снята с карты 3-и раза! Одну задублированную операцию банк скорректировал сам, вторую по словам поддержки банка обещали откорректировать последовательно 20, 21, 22 мая, что так и не было выполнено. Сегодня 22 мая 2019г. поддержка банка уже заявила, что нужно будет ждать 11 дней! и если получатель платежа не будет претендовать на эту сумму, то мне ее вернут, а если будет то не вернут совсем. Что я вижу как клиент банка, я оплатил товар картой банка в торговой сети, с меня по вине банка списали оплату за товар несколько раз, морочили голову через поддержку 3-и дня, в итоге деньги так и не вернули. Вина в этом целиком и полностью банка - Приватбанка и фактически он присвоил себе мои средства, средства клиента банка, прикрываясь техническими проблемами!
anikola13 написав:Подскажите хорошее приложение под Андроид для учета депозитов.
Ну если учитывать, что Андроид это таки разновидность Линукса то LibreOffice Calc - Вам будет в самый раз! А если серьезно - понимаю что смарт это круто и существует очень много удобных приложений, но именно для учета депо - электронная таблица, которую Вы построите под себя и свои потребности ИМХО будет в разы лучше любого приложения, которое написали другие "дядьки" имеющие свои представления о том что вам возможно нужно. Лет пять назад создал себе такую и с тех пор только немного совершенствую под меняющийся внешний мир. А уж загрузить в смарт таблицу не проблема. Но именно чтобы что-то там оперативно посмотреть. Потому как ИМХО работать с таблицей таки лучше с компа или ноута.
anikola13 написав:Подскажите хорошее приложение под Андроид для учета депозитов.
Ну если учитывать, что Андроид это таки разновидность Линукса то LibreOffice Calc - Вам будет в самый раз! А если серьезно - понимаю что смарт это круто и существует очень много удобных приложений, но именно для учета депо - электронная таблица, которую Вы построите под себя и свои потребности ИМХО будет в разы лучше любого приложения, которое написали другие "дядьки" имеющие свои представления о том что вам возможно нужно. Лет пять назад создал себе такую и с тех пор только немного совершенствую под меняющийся внешний мир. А уж загрузить в смарт таблицу не проблема. Но именно чтобы что-то там оперативно посмотреть. Потому как ИМХО работать с таблицей таки лучше с компа или ноута.
Google Spreadsheets Работает и на смарте, и на компе в браузере,кому как удобнее.
Google Docs Удобен для платежек для мони, набираешь на компе, на смарте только копипастишь