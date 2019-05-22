RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8108810981108111>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:22

Приватбанк готовится к приватизации — финдиректор Подготовка банка к приватизации будет длиться до 2021 года.

Приватбанк вышел на предусмотренный стратегией уровень, генерируя минимум 8–9 миллиардов гривен в год. Вторая часть денежного потока, которая должна все компенсировать, — это приватизация банка. Однако, существующая стратегия не предполагает, что переговоры о приватизации начинаются в этом году или в следующем. Подготовка банка к приватизации будет длиться до 2021 года.

Об этом в интервью для ZN.UA заявила финансовый директор Приватбанка Анна Самарина. По ее словам, предстоит еще сделать много шагов. Это и разделение плохого-хорошего банка, и завершение построения системы риск-менеджмента, комплаенса, и валютная позиция.

"Работа с этими структурными особенностями баланса — не быстрый процесс. Поэтому мы спокойно смотрим на текущую ситуацию. Тут еще нужно отметить, что приватизация Приватбанка, как и другие проекты, реализация которых планируется в государственном банковском секторе, зависят прежде всего от состояния инвестиционного климата в стране. Если он будет не улучшаться, а наоборот, ухудшаться, то тогда нам не о чем говорить. Ни один инвестор не пойдет в страну, где судебные решения принимаются непрозрачно, где никакая защита инвестора не гарантирована, где решения принимаются не в соответствии с буквой закона, а зависят от политической конъюнктуры в конкретный момент времени", — отметила финдиректор
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1689
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:24

ПриватБанк внедрил сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты

ПриватБанк и Mastercard впервые в банковской практике внедрили сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты, добавленной в бесконтактные цифровые кошельки, на тематические оригинальные дизайны.

Теперь пользователи сервиса получили возможность подбирать оригинальную обложку карты прямо в приложении Privat24. Уже сегодня клиентам банка доступны виртуальные дизайны карт с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men: Dark Phoenix).

Как воспользоваться?

Воспользоваться новым функционалом могут держатели карт Mastercard от ПриватБанка, добавленных в Apple Pay или Google Pay.

Для этого нужно убедиться, что приложение Privat24 на смартфоне обновлено до последней версии. После этого в разделе «Меню карт» зайти в подпункт «Дизайн карты» и выбрать один из 10 виртуальных дизайнов с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс», который автоматически отобразится в вашем цифровом кошельке.

Услуга установки дизайна карты в цифровых кошельках является бесплатной.
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1689
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:54

  diplomnet написав:ПриватБанк внедрил сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты

ПриватБанк и Mastercard впервые в банковской практике внедрили сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты, добавленной в бесконтактные цифровые кошельки, на тематические оригинальные дизайны.

Теперь пользователи сервиса получили возможность подбирать оригинальную обложку карты прямо в приложении Privat24. Уже сегодня клиентам банка доступны виртуальные дизайны карт с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men: Dark Phoenix).

Как воспользоваться?

Воспользоваться новым функционалом могут держатели карт Mastercard от ПриватБанка, добавленных в Apple Pay или Google Pay.

Для этого нужно убедиться, что приложение Privat24 на смартфоне обновлено до последней версии. После этого в разделе «Меню карт» зайти в подпункт «Дизайн карты» и выбрать один из 10 виртуальных дизайнов с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс», который автоматически отобразится в вашем цифровом кошельке.
Услуга установки дизайна карты в цифровых кошельках является бесплатной.

Дуже необхідна всім користувачам хрєнь, яка на тиждень вивела з ладу весь Првиатбанк.
Кочевник
 
Повідомлень: 792
З нами з: 16.02.17
Подякував: 145 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:05

Re: Приватбанк

Краще б кешбек великодній виплатили, горе-іноватори ...
maxprofit
 
Повідомлень: 919
З нами з: 19.11.08
Подякував: 952 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:55

Re: Приватбанк

Какая приватизация - Приватбанк полностью испоганился постоянно какие то непонятные сбои.
Под прикрытием этих сбоев банк тупо "ворует" деньги клиентов и причем отказывается их возвращать.
19052019г. в районе 12-00 произошел массовый сбой при оплате картами через POS терминалы банка в торговых точках, терминалы либо зависали, либо давали информацию неверен pin код. В результате операция все таки прошла, но затем я обнаружил, что сумма по этой операции была у меня снята с карты 3-и раза! Одну задублированную операцию банк скорректировал сам, вторую по словам поддержки банка обещали откорректировать последовательно 20, 21, 22 мая, что так и не было выполнено.
Сегодня 22 мая 2019г. поддержка банка уже заявила, что нужно будет ждать 11 дней! и если получатель платежа не будет претендовать на эту сумму, то мне ее вернут, а если будет то не вернут совсем.
Что я вижу как клиент банка, я оплатил товар картой банка в торговой сети, с меня по вине банка списали оплату за товар несколько раз, морочили голову через поддержку 3-и дня, в итоге деньги так и не вернули.
Вина в этом целиком и полностью банка - Приватбанка и фактически он присвоил себе мои средства, средства клиента банка, прикрываясь техническими проблемами!
Valeriy237
 
Повідомлень: 53
З нами з: 21.03.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:03

Подскажите хорошее приложение под Андроид для учета депозитов.
anikola13
 
Повідомлень: 609
З нами з: 08.02.13
Подякував: 59 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:30

Re: Приватбанк

  anikola13 написав:Подскажите хорошее приложение под Андроид для учета депозитов.
Ну если учитывать, что Андроид это таки разновидность Линукса то LibreOffice Calc - Вам будет в самый раз! :)
А если серьезно - понимаю что смарт это круто и существует очень много удобных приложений, но именно для учета депо - электронная таблица, которую Вы построите под себя и свои потребности ИМХО будет в разы лучше любого приложения, которое написали другие "дядьки" имеющие свои представления о том что вам возможно нужно. Лет пять назад создал себе такую и с тех пор только немного совершенствую под меняющийся внешний мир. А уж загрузить в смарт таблицу не проблема. Но именно чтобы что-то там оперативно посмотреть. Потому как ИМХО работать с таблицей таки лучше с компа или ноута.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:38

  Flamingo написав:
  anikola13 написав:Подскажите хорошее приложение под Андроид для учета депозитов.
Ну если учитывать, что Андроид это таки разновидность Линукса то LibreOffice Calc - Вам будет в самый раз! :)
А если серьезно - понимаю что смарт это круто и существует очень много удобных приложений, но именно для учета депо - электронная таблица, которую Вы построите под себя и свои потребности ИМХО будет в разы лучше любого приложения, которое написали другие "дядьки" имеющие свои представления о том что вам возможно нужно. Лет пять назад создал себе такую и с тех пор только немного совершенствую под меняющийся внешний мир. А уж загрузить в смарт таблицу не проблема. Но именно чтобы что-то там оперативно посмотреть. Потому как ИМХО работать с таблицей таки лучше с компа или ноута.

Google Spreadsheets
Работает и на смарте, и на компе в браузере,кому как удобнее.

Google Docs
Удобен для платежек для мони, набираешь на компе, на смарте только копипастишь
curiousobro
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:42

curiousobro
Фанат Гугла? Удалил этот хлам. Использую ПО только от MS :)
Vorlon
 
Повідомлень: 6860
З нами з: 14.06.13
Подякував: 356 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:56

  Vorlon написав:curiousobro
Фанат Гугла? Удалил этот хлам. Использую ПО только от MS :)

Фанат простоты :)
Зачем искать что-то,если это уже доступно из коробки и закрывает 100% личных нужд.
По работе использую мс, там это навязанный стандарт.
curiousobro
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8108810981108111>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Сбербанк (6509)
22.05.2019 23:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.