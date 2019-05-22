Додано: Сер 22 тра, 2019 17:22

Приватбанк готовится к приватизации — финдиректор Подготовка банка к приватизации будет длиться до 2021 года.



Приватбанк вышел на предусмотренный стратегией уровень, генерируя минимум 8–9 миллиардов гривен в год. Вторая часть денежного потока, которая должна все компенсировать, — это приватизация банка. Однако, существующая стратегия не предполагает, что переговоры о приватизации начинаются в этом году или в следующем. Подготовка банка к приватизации будет длиться до 2021 года.



Об этом в интервью для ZN.UA заявила финансовый директор Приватбанка Анна Самарина. По ее словам, предстоит еще сделать много шагов. Это и разделение плохого-хорошего банка, и завершение построения системы риск-менеджмента, комплаенса, и валютная позиция.



"Работа с этими структурными особенностями баланса — не быстрый процесс. Поэтому мы спокойно смотрим на текущую ситуацию. Тут еще нужно отметить, что приватизация Приватбанка, как и другие проекты, реализация которых планируется в государственном банковском секторе, зависят прежде всего от состояния инвестиционного климата в стране. Если он будет не улучшаться, а наоборот, ухудшаться, то тогда нам не о чем говорить. Ни один инвестор не пойдет в страну, где судебные решения принимаются непрозрачно, где никакая защита инвестора не гарантирована, где решения принимаются не в соответствии с буквой закона, а зависят от политической конъюнктуры в конкретный момент времени", — отметила финдиректор