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  #<1 ... 8108810981108111
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:28

Приватбанк планирует запустить функцию идентификации по лицу
Среда, 22 мая 2019, 16:25
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Приватбанк в июне планирует предоставить пользователям Privat24 возможность добавлять в свой аккаунт фотографии с целью дальшейшей идентификации по лицу.

Об этом рассказал руководитель электронного бизнеса Приватбанка Сергей Харитич, сообщает Liga.net.

Приватбанк тестирует идентификацию клиентов по лицу с начала года. В январе банк проводил демонстрацию новых банкоматов, способных опознавать пользователей по FaceID.

Но тестовый образец тогда работал со сбоями. Камера неточно работала, могла распознать лицо другого человека, стоящего в очереди.

22 мая банк совместно с Visa и онлайн-маркетплейсом Kasta запустил идентификацию по лицу в пунктах выдачи одежды. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, покупатель должен добавить фотографию своего лица и банковскую карту в приложение Kasta.

Как говорит Харитич, банк сейчас ведет переговоры с еще несколькими компаниями, чтобы запустить в привязке к банковскому сервису возможность оплаты по лицу.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 23:53

Re: Приватбанк

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kesha876
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 03:40

  Bosstone написав:
  Ferlakur написав:В связи с имеющими место негараздами, как лучше гасить кредитку, СЭПом, наличкой в терминале, п2п?..?

приватовским манисендом

Сравнил пополнение разными сервисами переводов между картами: судя по выписке транзакций в мобайл приват 24, оказалось, что в случае вчерашнего пополнения с привязанной карты через мобильное приложение привата зачисление на счет прошло через три часа, а в случае пополнения через моно (правда это было три недели назад) - мгновенно. Только не понятно, связано ли это с обновлением приватом ПО, или с чем-то другим.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 04:15

Re: Приватбанк

Привязанные карты приватовские?
Я вчера пополнил как через тумбу, так и с виртуальной гривневой перевел - все быстро было. Ну а кешбек - заявка, что в течение 5 дней..
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 06:06

  Slx написав:Привязанные карты приватовские?
Я вчера пополнил как через тумбу, так и с виртуальной гривневой перевел - все быстро было. Ну а кешбек - заявка, что в течение 5 дней..

Альфовские. Но это не важно, ведь на карту деньги попадают сразу в обоих случаях. Разница в том, за сколько времени они зачисляются на счет. А это уже внутреннее хозяйство привата.
Bosstone
 
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