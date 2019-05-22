Приватбанк планирует запустить функцию идентификации по лицу Среда, 22 мая 2019, 16:25 4
Приватбанк в июне планирует предоставить пользователям Privat24 возможность добавлять в свой аккаунт фотографии с целью дальшейшей идентификации по лицу.
Об этом рассказал руководитель электронного бизнеса Приватбанка Сергей Харитич, сообщает Liga.net.
Приватбанк тестирует идентификацию клиентов по лицу с начала года. В январе банк проводил демонстрацию новых банкоматов, способных опознавать пользователей по FaceID.
Но тестовый образец тогда работал со сбоями. Камера неточно работала, могла распознать лицо другого человека, стоящего в очереди.
22 мая банк совместно с Visa и онлайн-маркетплейсом Kasta запустил идентификацию по лицу в пунктах выдачи одежды. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, покупатель должен добавить фотографию своего лица и банковскую карту в приложение Kasta.
Как говорит Харитич, банк сейчас ведет переговоры с еще несколькими компаниями, чтобы запустить в привязке к банковскому сервису возможность оплаты по лицу.
Ferlakur написав:В связи с имеющими место негараздами, как лучше гасить кредитку, СЭПом, наличкой в терминале, п2п?..?
приватовским манисендом
Сравнил пополнение разными сервисами переводов между картами: судя по выписке транзакций в мобайл приват 24, оказалось, что в случае вчерашнего пополнения с привязанной карты через мобильное приложение привата зачисление на счет прошло через три часа, а в случае пополнения через моно (правда это было три недели назад) - мгновенно. Только не понятно, связано ли это с обновлением приватом ПО, или с чем-то другим.