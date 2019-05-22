RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8109811081118112
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:24

Пошёл обзвон по повторным заявкам насчёт пасхального кешбека.

Стиль общения у них конечно изменился. Стал более актёрским, и стал больше напоминать "службу поддержки зек-банка".
Типа "я звоню Вам из головного офиса. Владелец бизнеса, организовавшего акцию сообщил о трудностях".

Блин, ну зачём это втирать? Какой "головной офис"? Какой "владелец бизнеса"? Но хоть грамотно говорят, и без "фени" как "зек-банк" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8430
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6058 раз.
Подякували: 2352 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:25

Re: Приватбанк

  lel написав:Переносим гашение на 25е

Ну ток не с ощАда, он не предсказуем со своими СЭПами
Ааа, 25е эт Сб., т.е. таки манисендом думаете гаситься :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28230
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2268 раз.
Подякували: 3271 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:25

  greenozon написав:Oktawa

валюта на місці
тіше води ніже трави :)

да, но вернули надбавку 1% при продлении и в валюте
Kalgan
 
Повідомлень: 41
З нами з: 02.01.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:28

  Kalgan написав:да, но вернули надбавку 1% при продлении и в валюте

Лучше б по универсалке валютной процент вернули.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4180
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:28

  clientage написав:
  lel написав:Переносим гашение на 25е

Ну ток не с ощАда, он не предсказуем со своими СЭПами
Ааа, 25е эт Сб., т.е. таки манисендом думаете гаситься :)

Сегодня мелкие остатки по Сендмани поотправлял для теста- все нормально.
Пасхальная акция существенно увеличила сумму гашения, а кэшбек пока не дали.
Востаннє редагувалось lel в Чет 23 тра, 2019 09:31, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
Повідомлень: 2144
З нами з: 10.12.13
Подякував: 921 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:28

  Kalgan написав:
  greenozon написав:Oktawa

валюта на місці
тіше води ніже трави :)

да, но вернули надбавку 1% при продлении и в валюте


оу! недогледів, це дійсно царський ++ за лонгацію при поточних вал. ставках!
але до речі лише в доларах вернули, Євро все по старому (1% річних...)
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5113
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:31

Re: Приватбанк

А где заявку подавать на кешбек? Чат в ПРиват24 чето не грузится.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 14.10.08
Подякував: 180 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:38

  Ferlakur написав:А где заявку подавать на кешбек? Чат в ПРиват24 чето не грузится.

Дозвониться стало тяжело. Можно через Веб П24 и приложение.
lel
 
Повідомлень: 2144
З нами з: 10.12.13
Подякував: 921 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:57

Re: Приватбанк

Тепер обіцяють кишмиш до кінця тижня...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8186
З нами з: 15.04.09
Подякував: 421 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8109811081118112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kreuz, lel, slasva, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.