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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:24
Пошёл обзвон по повторным заявкам насчёт пасхального кешбека.
Стиль общения у них конечно изменился. Стал более актёрским, и стал больше напоминать "службу поддержки зек-банка".
Типа "я звоню Вам из головного офиса. Владелец бизнеса, организовавшего акцию сообщил о трудностях".
Блин, ну зачём это втирать? Какой "головной офис"? Какой "владелец бизнеса"? Но хоть грамотно говорят, и без "фени" как "зек-банк"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:25
lel написав:
Переносим гашение на 25е
Ну ток не с ощАда, он не предсказуем со своими СЭПами
Ааа, 25е эт Сб., т.е. таки манисендом думаете гаситься
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:25
greenozon написав:Oktawa
валюта на місці
тіше води ніже трави
да, но вернули надбавку 1% при продлении и в валюте
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Kalgan
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:28
Kalgan написав:
да, но вернули надбавку 1% при продлении и в валюте
Лучше б по универсалке валютной процент вернули.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:28
clientage написав: lel написав:
Переносим гашение на 25е
Ну ток не с ощАда, он не предсказуем со своими СЭПами
Ааа, 25е эт Сб., т.е. таки манисендом думаете гаситься
Сегодня мелкие остатки по Сендмани поотправлял для теста- все нормально.
Пасхальная акция существенно увеличила сумму гашения, а кэшбек пока не дали.
Востаннє редагувалось lel
в Чет 23 тра, 2019 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:28
Kalgan написав: greenozon написав:Oktawa
валюта на місці
тіше води ніже трави
да, но вернули надбавку 1% при продлении и в валюте
оу! недогледів, це дійсно царський ++ за лонгацію при поточних вал. ставках!
але до речі лише в доларах вернули, Євро все по старому (1% річних...)
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greenozon
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:31
А где заявку подавать на кешбек? Чат в ПРиват24 чето не грузится.
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Ferlakur
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:38
Ferlakur написав:
А где заявку подавать на кешбек? Чат в ПРиват24 чето не грузится.
Дозвониться стало тяжело. Можно через Веб П24 и приложение.
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lel
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:57
Тепер обіцяють кишмиш до кінця тижня...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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