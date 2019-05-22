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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8110811181128113
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:44

  greenozon написав:
  Kalgan написав:да, но вернули надбавку 1% при продлении и в валюте

оу! недогледів, це дійсно царський ++ за лонгацію при поточних вал. ставках!
але до речі лише в доларах вернули, Євро все по старому (1% річних...)

до 17% чистими
Надбавка + 1% річних. При оформленні нового вкладу від 250 тис. гривень та більше на строк 3 – 12 місяців вкладник може отримати надбавку до % ставки + 1% річних. Надбавка надається для вкладів: «Стандарт», «Джуніор» або послуги «Стандарт безподатковий».
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:16

Re: Приватбанк

Подал заявку в онлайн-чат по поводу кешбека по акции "Турист Украины". Выразили стурбованисть, пообещали решить в течение 1-2 дней.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:24

красавцы - фактически лучший процент на рынке среди банков.
(конечно можно найти больший - но если учитывать доступность привата - то это таки лучшее предложение)
З.Ы.
правда немного настораживают посты бездиплома в сабже - помню как он активно топил за дельту...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:04

  Ferlakur написав:Подал заявку в онлайн-чат по поводу кешбека по акции "Турист Украины". Выразили стурбованисть, пообещали решить в течение 1-2 дней.

аналогично
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:25

Re: Приватбанк

По пасхальному кешбеку:
Доброго дня!
Приносимо свої вибачення за затримку виплати. Виплата відбудеться до 24.05.2019 включно.
Побачимо))(
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:58

  tarasum написав:По пасхальному кешбеку:
Доброго дня!
Приносимо свої вибачення за затримку виплати. Виплата відбудеться до 24.05.2019 включно.
Побачимо))(

Банк - це ж не клієнт, що прострочив кредит на 3 копійки. Тут можна тягнути місяцями і ставитися до себе с зрозумінням.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:00

даж интересно- и какого же там порядка суммы шо только о нем вся ветка?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:21

Re: Приватбанк

v57 написав:даж интересно- и какого же там порядка суммы шо только о нем вся ветка?
Дак,дело не в 500грн мах , а в не выполнении банком своих обязательств.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:21

  uaprofi написав:правда немного настораживают посты бездиплома в сабже - помню как он активно топил за дельту...

И за Надру... :)
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:48

Кэшбэк

Пришла обратная связь по заявке поТуристу, пообещали завтра, 24 числа. На всякий случай переспросил и про продуктовую акцию. Также юноша сказал, что завтра, 24го.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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