аналогично
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:15
аналогично
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Додано: Чет 23 тра, 2019 16:23
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:29
так что не писать ? пишу для инфы ..
А между тем ставки при продлении и оформлении 250+ плюс 1% !!! К депо.
Додано: Чет 23 тра, 2019 17:01
diplomnet а пару страниц до этого глянуть слабо? там уже подавали эту информацию, димаsv!
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