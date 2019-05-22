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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8111811281138114
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:15

  Solar_simfi написав:Пришла обратная связь по заявке поТуристу, пообещали завтра, 24 числа. На всякий случай переспросил и про продуктовую акцию. Также юноша сказал, что завтра, 24го.

аналогично
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:23

  Ferlakur написав:
  uaprofi написав:правда немного настораживают посты бездиплома в сабже - помню как он активно топил за дельту...

И за Надру... :)

За многих,там надо кипиш садить
ГДЕНЬГИ
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:29

так что не писать ? пишу для инфы ..

А между тем ставки при продлении и оформлении 250 тыс + плюс 1% !!! К депо.

https://privatbank.ua/ru/depozit
Востаннє редагувалось diplomnet в Чет 23 тра, 2019 18:54, всього редагувалось 1 раз.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:01

diplomnet а пару страниц до этого глянуть слабо? там уже подавали эту информацию, димаsv! :?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:01

  Кассандра написав:diplomnet а пару страниц до этого глянуть слабо? там уже подавали эту информацию, димаsv! :?

Анекдот такой был: "Чукча - не читатель, чукча - писатель!" :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:37

Re: Приватбанк

Народ тут все знає!
Хто скаже який ліміт переводу з поточного 2620 на поточний 2620? В день ,тиждень місяць.Щоб на цей фінмон не попасти.
Наперед дякую!
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:46

Ethereum

в СЕП-ах немає лімітів
фінмон може бути внутрібанківський

залежить що в "Призначенні" напишете :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:56

  greenozon написав:Ethereum

в СЕП-ах немає лімітів
фінмон може бути внутрібанківський

залежить що в "Призначенні" напишете :)


Дякую
Ну за нерухомість. А що краще вписати?
А тоді питання скільки можу вносити в день? 150К собі на поточний?
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:11

Ethereum
я б вписував "Згідно такогото договору від .."
тобто документи, які можна показати, коли буде запит (якщо буде)
+50грн !
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greenozon
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