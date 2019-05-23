аналогично
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:15
аналогично
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Додано: Чет 23 тра, 2019 16:23
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:29
так что не писать ? пишу для инфы ..
А между тем ставки при продлении и оформлении 250 тыс + плюс 1% !!! К депо.
Востаннє редагувалось diplomnet в Чет 23 тра, 2019 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 тра, 2019 17:01
diplomnet а пару страниц до этого глянуть слабо? там уже подавали эту информацию, димаsv!
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:01
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:37
Re: Приватбанк
Народ тут все знає!
Хто скаже який ліміт переводу з поточного 2620 на поточний 2620? В день ,тиждень місяць.Щоб на цей фінмон не попасти.
Наперед дякую!
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:46
Ethereum
в СЕП-ах немає лімітів
фінмон може бути внутрібанківський
залежить що в "Призначенні" напишете
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:56
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:11
Ethereum
я б вписував "Згідно такогото договору від .."
тобто документи, які можна показати, коли буде запит (якщо буде)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 тра, 2019 04:55
Re: Приватбанк
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