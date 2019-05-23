ПриватБанк снова может быть объявлен неплатежеспособным
Если воплотят в жизнь решение суда об отмене национализации "Приватбанка", то Нацбанк и правительство Украины будут вынуждены отменить соответствующие решения. В таком случае "Приватбанк" должен будет вернуть государству 155 миллиардов гривен, которые государство внесло в капитал банка. Такой возможный сценарий описал заместитель главы НБУ Олег Чурий. "Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал ПриватБанка – 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", – пояснил он. Чурий указал, что в таком случае банк будет передан Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства ОВГЗ для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку. "Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", – подчеркнул замглавы НБУ. Он отметил, что Нацбанк не имеет право комментировать решение судов, однако происходящие события являются риском для рынка. Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность Нацбанка отвечать за стабильность гривны и банковской системы, он назвал признание незаконными проверок НБУ.
АО КБ “ПриватБанк” инициирует судебное разбирательство против своих бывших собственников и их приближенных лиц в США
ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (Соединенные Штаты Америки) против своих бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц.
Обращаясь с настоящим иском в американский суд, ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, как считает банк, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США, в деятельности которых указанные физические лица принимают и принимали участие.
Основанием для иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы г. Коломойским и г. Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в Соединенных Штатах Америки стоимостью в сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам.
Следуя своей заявленной стратегии по истребованию в судебном порядке возмещения убытков, которые были нанесены банку до его национализации, ПриватБанк обращается в суды разных юрисдикций с исковыми требованиями касательно различных действий, которые имеют признаки мошенничества, и убытков. Вслед за иском к г. Коломойскому и г. Боголюбову, с которым ПриватБанк обратился в английский суд относительно иных кредитов с признаками мошенничества, это производство в Соединенных Штатах Америки является последним по времени из ряда международных правовых мер, которые ПриватБанк принимает с целью привлечения своих бывших собственников и связанных с ними других лиц к ответственности за убытки, которые были нанесены банку. ПриватБанк неукоснительно следует реализации указанных мер и получению возмещения нанесенных ему убытков.
Наблюдательный совет ПриватБанка вошли три новых специалиста с мировым опытом банкинга и финансов
Кабинет Министров утвердил новый состав Наблюдательного совета ПриватБанка, отбор кандидатов в которой осуществлялся на конкурсной основе в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2019 г. и основывался на принципе разнообразия опыта. Утверждение состава Наблюдательного совета банка проводилось при участии международных финансовых организаций в соответствии с требованиями законодательства и отвечало высоким стандартам корпоративной этики и лучшим международным практикам. Вновь избранные члены Наблюдательного совета начнут фактическое выполнение полномочий с 14 июня 2019 г.
Новыми независимыми членами Наблюдательного совета банка утверждены: международный советник Управления технической помощи Казначейства США, в прошлом эксперт-консультант МВФ Шерон Иски; бывший генеральный директор по операциям Citi (Египет) и член Наблюдательного совета Citi Bank (Украина) Надир Шейх и Эран Кляйн, в прошлом занимавший руководящие должности в Commerzbank (Великобритания), Citibank (Великобритания), WestLB (Япония) и Deutsche Bank (Япония).