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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8112811381148115 Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:04 ПриватБанк снова может быть объявлен неплатежеспособным



Если воплотят в жизнь решение суда об отмене национализации "Приватбанка", то Нацбанк и правительство Украины будут вынуждены отменить соответствующие решения.

В таком случае "Приватбанк" должен будет вернуть государству 155 миллиардов гривен, которые государство внесло в капитал банка.

Такой возможный сценарий описал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал ПриватБанка – 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", – пояснил он.

Чурий указал, что в таком случае банк будет передан Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства ОВГЗ для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.

"Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", – подчеркнул замглавы НБУ.

Он отметил, что Нацбанк не имеет право комментировать решение судов, однако происходящие события являются риском для рынка.

Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность Нацбанка отвечать за стабильность гривны и банковской системы, он назвал признание незаконными проверок НБУ.



https://www.facenews.ua/news/2019/448107/ Если воплотят в жизнь решение суда об отмене национализации "Приватбанка", то Нацбанк и правительство Украины будут вынуждены отменить соответствующие решения.В таком случае "Приватбанк" должен будет вернуть государству 155 миллиардов гривен, которые государство внесло в капитал банка.Такой возможный сценарий описал заместитель главы НБУ Олег Чурий."Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал ПриватБанка – 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", – пояснил он.Чурий указал, что в таком случае банк будет передан Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства ОВГЗ для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку."Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", – подчеркнул замглавы НБУ.Он отметил, что Нацбанк не имеет право комментировать решение судов, однако происходящие события являются риском для рынка.Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность Нацбанка отвечать за стабильность гривны и банковской системы, он назвал признание незаконными проверок НБУ. Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4196 З нами з: 13.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 390 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:23 АО КБ “ПриватБанк” инициирует судебное разбирательство против своих бывших собственников и их приближенных лиц в США



ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (Соединенные Штаты Америки) против своих бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц.



Обращаясь с настоящим иском в американский суд, ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, как считает банк, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США, в деятельности которых указанные физические лица принимают и принимали участие.



Основанием для иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы г. Коломойским и г. Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в Соединенных Штатах Америки стоимостью в сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам.



Следуя своей заявленной стратегии по истребованию в судебном порядке возмещения убытков, которые были нанесены банку до его национализации, ПриватБанк обращается в суды разных юрисдикций с исковыми требованиями касательно различных действий, которые имеют признаки мошенничества, и убытков. Вслед за иском к г. Коломойскому и г. Боголюбову, с которым ПриватБанк обратился в английский суд относительно иных кредитов с признаками мошенничества, это производство в Соединенных Штатах Америки является последним по времени из ряда международных правовых мер, которые ПриватБанк принимает с целью привлечения своих бывших собственников и связанных с ними других лиц к ответственности за убытки, которые были нанесены банку. ПриватБанк неукоснительно следует реализации указанных мер и получению возмещения нанесенных ему убытков. diplomnet

Повідомлень: 1692 З нами з: 03.03.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:24 Наблюдательный совет ПриватБанка вошли три новых специалиста с мировым опытом банкинга и финансов



Кабинет Министров утвердил новый состав Наблюдательного совета ПриватБанка, отбор кандидатов в которой осуществлялся на конкурсной основе в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2019 г. и основывался на принципе разнообразия опыта. Утверждение состава Наблюдательного совета банка проводилось при участии международных финансовых организаций в соответствии с требованиями законодательства и отвечало высоким стандартам корпоративной этики и лучшим международным практикам. Вновь избранные члены Наблюдательного совета начнут фактическое выполнение полномочий с 14 июня 2019 г.



Новыми независимыми членами Наблюдательного совета банка утверждены: международный советник Управления технической помощи Казначейства США, в прошлом эксперт-консультант МВФ Шерон Иски; бывший генеральный директор по операциям Citi (Египет) и член Наблюдательного совета Citi Bank (Украина) Надир Шейх и Эран Кляйн, в прошлом занимавший руководящие должности в Commerzbank (Великобритания), Citibank (Великобритания), WestLB (Япония) и Deutsche Bank (Япония). diplomnet

Повідомлень: 1692 З нами з: 03.03.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8112811381148115 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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