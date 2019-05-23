Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:23

АО КБ “ПриватБанк” инициирует судебное разбирательство против своих бывших собственников и их приближенных лиц в США



ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (Соединенные Штаты Америки) против своих бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц.



Обращаясь с настоящим иском в американский суд, ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, как считает банк, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США, в деятельности которых указанные физические лица принимают и принимали участие.



Основанием для иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы г. Коломойским и г. Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в Соединенных Штатах Америки стоимостью в сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам.



Следуя своей заявленной стратегии по истребованию в судебном порядке возмещения убытков, которые были нанесены банку до его национализации, ПриватБанк обращается в суды разных юрисдикций с исковыми требованиями касательно различных действий, которые имеют признаки мошенничества, и убытков. Вслед за иском к г. Коломойскому и г. Боголюбову, с которым ПриватБанк обратился в английский суд относительно иных кредитов с признаками мошенничества, это производство в Соединенных Штатах Америки является последним по времени из ряда международных правовых мер, которые ПриватБанк принимает с целью привлечения своих бывших собственников и связанных с ними других лиц к ответственности за убытки, которые были нанесены банку. ПриватБанк неукоснительно следует реализации указанных мер и получению возмещения нанесенных ему убытков.