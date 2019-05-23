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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:31
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил мировое соглашение по Приватбанку в обмен на долю в размере около 25% банка. Об этом олигарх сказал в интервью Украинской правде.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:33
Глухо как в танке
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:45
Он рейдер опытный, потом с помощью 25% отожмет остальное
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:55
Знову перенесли на тиждень промокод и,не факт що знову не перенесуть:
Промокоди буде надіслано приблизно через тиждень. Також окрім промокоду, у листі буде інструкція та макети для безкоштовного замовлення картки на сайті.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:03
Re: Приватбанк
Виходить, що власноруч будемо випускати карту Якщо не так зробимо, то плати бабосіки)))
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:41
А у меня глаз зацепился вот за это
"Про рефінансування була величезна кількість слідчої роботи і навіть наші зовнішні партнери з відомих аудиторських компаній не змогли підтвердити або спростувати нецільове використання рефінансу. Якщо перевести на людську мову, то вони не змогли розщепити, де в кредитній лінії йшли гроші рефінансу, а де - власні кошти банку. На жаль, цього не вдалося зробити, хоча Нацбанк замовляв такі роботи декілька разів. Наразі немає жодних підстав вважати, що рефінанс був використаний нецільовим чином. Більше того, весь рефінанс був повернутий тому, хто його надавав."
Тоесть беня не то что бы "украл рефинанс" как три года варнякала баба лера, а тупо его вернул нбу
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:07
Re: Приватбанк
Прилетели пасхалки, с учётом вычета налогов.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:40
где в приват24 увидеть архив по закрытым депозитам?
чтобы там был шаблонный договор депозита-фио, сумма, дата открытия\закрытия депозита
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:46
В выписке есть, но баланс не увеличен. Ждём
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:52
У мене поки навіть у виписці немає...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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