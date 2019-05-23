В выписке датируется в 8-58. Баланс тоже не поменялся.
На карте с которой платил.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:58
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:59
А за то, что высчитали с клиента налоги - это ганьба.
Нельзя было с мастеркарда выбить?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:20
Виплатили лише тим, хто кожного дня довбав підтримку заявками чи може комусь виплатили добровільно і без нагадувань?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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