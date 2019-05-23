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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8114811581168117
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:58

Re: Приватбанк

Вкладчик1234 написав:
  anis написав:Прилетели пасхалки, с учётом вычета налогов.

В выписке есть, но баланс не увеличен. Ждём
В выписке датируется в 8-58. Баланс тоже не поменялся.
На карте с которой платил.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:59

А за то, что высчитали с клиента налоги - это ганьба.
Нельзя было с мастеркарда выбить? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:20

Виплатили лише тим, хто кожного дня довбав підтримку заявками чи може комусь виплатили добровільно і без нагадувань?
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